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Projeto com tênis de mesa revela atletas surdos e ajuda na inclusão de alunos na Capital

Projeto da Escola Lilia Mazeron aposta na modalidade como ferramenta para ampliar horizontes de estudantes

Gabriela Ferreira

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Luis Gustavo Santos

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