Problemas burocráticos atrasam viagem da seleção sul-africana ao México para disputa da Copa

A seleção da África do Sul, uma das 48 participantes da Copa do Mundo de 2026, teve que adiar sua viagem ao México, onde ficará conventrada para a disputa do torneio, devido a problemas com vistos, informou neste domingo (31) a federalçao sul-africana de futebol.

A delegação deveria partir de Joanesburgo neste domingo rumo ao México, a bordo de um voo fretado, mas "enfrentou dificuldades em relação aos vistos de vários jogadores e dirigentes", afirmou a Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA) em um comunicado.

Até o momento, ainda não está claro quantos membros da delegação ainda não receberam seus vistos.

"A SAFA está trabalhando contra o tempo para garantir que a equipe viaje para a Cidade do México o mais breve possível", indicou a federação, acrescentando que uma reunião de emergência seria realizada na noite deste domingo.

De acordo com a emissora estatal SABC, os vistos de pelo menos 20 membros da seleção ainda estavam em processamento na Embaixada dos EUA em Joanesburgo.

O Ministro dos Esportes, Gayton McKenzie, declarou ter exigido uma explicação e prometeu tomar medidas contra os responsáveis pelo inconveniente.

"O desastre com as viagens e os vistos é constrangedor e profundamente injusto com os jogadores e a comissão técnica", escreveu ele no X, acrescentando: "Eles estão nos fazendo de tolos".

Popularmente conhecida como Bafana Bafana ("Os Meninos"), a seleção da África do Sul foi sorteada para o Grupo A, ao lado dos coanfitriões México, da República Tcheca e da Coreia do Sul.

Retornando ao cenário mundial após uma ausência de 16 anos, a equipe fará sua estreia contra o México no dia 11 de junho, na partida de abertura do torneio.

Durante a Copa do Mundo, a África do Sul deverá se concentrar na Universidad del Fútbol do CF Pachuca, a noroeste da capital mexicana.