Presidente do Real Madrid convoca eleições e apresenta candidatura

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anunciou nesta terça-feira (12) que irá convocar eleições e será candidato a um novo mandato, o que descarta sua saída após uma temporada sem títulos.

O poderoso dirigente de 79 anos afirmou em entrevista coletiva que pediu a abertura do processo eleitoral junto ao Conselho de Administração.

Pérez afirmou que será candidato para enfrentar uma "campanha absurda" contra o clube, que no fim de semana foi derrotado por 2 a 0 pelo Barcelona, seu eterno rival, e deu adeus às chances de conquistar o Campeonato Espanhol.

"Não vou renunciar", declarou Pérez. "Tomei esta decisão porque uma situação absurda foi fabricada para gerar uma corrente de opinião contra os interesses do Real Madrid".

"Estou há 26 anos aqui e foi um período maravilhoso", afirmou.

O presidente merengue denunciou campanhas da imprensa e de diferentes setores sociais contra o clube, afirmando que estão se aproveitando dos maus resultados da temporada para atacá-lo pessoalmente.

"Quero acabar com esta corrente antimadridista que quer acabar com o Real Madrid", argumentou o dirigente.

"Estou concorrendo para devolver o patrimônio aos sócios", disse Pérez. "Se qualquer outra pessoa quiser concorrer, que não se limite a fazer ameaças vazias, que dê, de fato, um passo à frente, mas que declare o que pretende fazer e como planeja financiar".