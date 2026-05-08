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Presidente bêbado e demissão de técnico: entenda crise que revoltou a torcida do Independiente Medellín

Jogo do Flamengo na Colômbia foi interrompido e depois cancelado por falta de segurança

Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS