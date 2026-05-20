Predomínio da Premier League? A força dos times ingleses nas competições europeias

O futebol inglês mostrou força mais uma vez. O país tem representantes nas três finais de competições europeias (Champions League, Europa League e Conferende League) na atual temporada. O que explica o domínio dos ingleses?

Essa é a discussão do episódio desta semana do Deu Liga.

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.