Praia Clube bate o Minas e conquista seu terceiro título na Superliga feminina de vôlei

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Adenízia foi o nome da decisão. Wander Roberto / Inovafoto/CBV/Divulgação

A final mineira da Superliga feminina de vôlei, neste domingo (3), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, foi vencida pelo Praia Clube. O time de Uberlândia derrotou o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0, parciais de 29/27, 25/21 e 25/13, em uma hora e 34 minutos, e se sagrou campeão pela terceira vez, repetindo as conquistas das temporadas 2017/2018 e 2022/2023.

Primeiro set

As duas equipes entregaram um altíssimo nível. O Minas começou melhor e fez 6 a 4 em ataque de fundo de Pri Daroit.

O Praia Clube reagiu comandado por Michelle Pavão e virou em 8 a 7. Um bloqueio de Gabi Martins, que havia sofrido um susto ao torcer o tornozelo direito logo no primeiro ponto, fez o time do Triângulo Mineiro chegar a 14 a 12.

O Minas reagiu e buscou a igualdade e as duas equipes seguiram trocando pontos até 23 a 23. Thaisa parou Payton Caffrey e deu o set point ao time de Belo Horizonte, mas a estadunidense buscou o empate.

A troca de pontos foi emocionante e após o Minas desperdiçar mais dois set points e o Praia um, o time de Uberlândia fechou em 29 a 27, aproveitando dois erros da levantadora polonesa Julia Nowicka, que tocou a rede e depois invadiu por baixo.

Segundo set

Payton Caffrey foi a maior pontuador da final. Wander Roberto / Inovafoto/CBV/Divulgação

Mais uma vez o Minas começou melhor no segundo set e abriu 9 a 5 em bloqueio de Thaisa sobre a estadunidense Morgahn Fingall e se manteve à frente até 14 a 10 em bloqueio de Pri Daroit sobre Gabi Martins.

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A reação do Praia Clube veio com pontos sucessivos e num ace de Michelle Pavão a diferença caiu para um (14 a 13). Payton Caffrey marcou mais dois e consolidou a virada em 16 a 14.

Desse momento em diante, o time de Uberlândia mandou no jogo e disparou até 24 a 19, fechando em 25 a 21, com ataque de Michelle Pavão.

Terceiro set

Michelle Pavão teve ótima atuação na final. Wander Roberto / Inovafoto/CBV/Divulgação

Embalado pelas duas vitórias nos dois sets iniciais, o Praia não deu chances ao rival na terceira parcial, após um pequeno equilíbrio que durou até 12 a 10 para o time do interior mineiro.

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Quando Fingall fez 15 a 12, o jogo pareceu terminar os 10 pontos restantes foram a prova da superioridade do Praia Clube na decisão.

Liderado por Adenízia, que deu um verdadeiro show no bloqueio, a equipe de Uberlândia foi empilhando pontos até o 25 a 13, que deu início à festa do título.

Destaques da decisão

Payton Caffrey marcou 15 pontos e foi a principal atacante do Praia Clube, seguida por Michelle Pavão, que fez 14, e Adenízia, que terminou com 12, sete deles de bloqueio.

Pelo Minas, Pri Daroit e a canadense Hilary Johnson terminaram com 11 pontos, cada.



