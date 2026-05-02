Porto vence Alverca e conquista o 31º título do Campeonato Português

Jogadores do Porto celebram o título português. MIGUEL RIOPA / AFP

O Porto é o campeão de Portugal. O clube garantiu o 31º título do Campeonato Português de sua história ao derrotar o Alverca por 1 a 0 neste sábado (2), pela 32ª rodada da competição. O triunfo assegura uma vantagem matemática irreversível sobre o vice-líder Benfica a duas rodadas do fim.

O gol do título e o tropeço do rival

A vitória no Estádio do Dragão foi construída com um gol de cabeça do zagueiro polonês Jan Bednarek, aos 40 minutos do primeiro tempo. O resultado, somado ao empate do Benfica em 2 a 2 com o Famalicão poucas horas antes, selou o destino da taça.

José Mourinho parabeniza os novos campeões

Atualmente no comando do Benfica, o técnico José Mourinho, ídolo histórico do Porto, enviou felicitações ao antigo clube pelo título que considerou merecido. Os "Dragões" sucedem o Sporting, atual bicampeão, na galeria de vencedores da liga nacional.

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