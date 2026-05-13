Porto Alegre recebe Sul-Brasileiro de Squash, uma das novas modalidades olímpicas





Tomas Behrensdorf é um das atrações do torneio. Arquivo Pessoal / Divulgação

Porto Alegre receberá o Campeonato Sul-Brasileiro de Squash, uma das novas modalidades olímpicas para o ciclo Los Angeles-2028. A competição acontecer nos dias 23 e 24 de maio.

Organizada pela Federação de Squash do Rio Grande do Sul, com chancela da Confederação Brasileira de Squash (CBSquash), a competição deve reunir mais de 70 participantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Entre os destaques confirmados estão Vinicius Costa, medalhista de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara-2011, Graziela Brolese, ex-campeã brasileira, e o jovem Tomas Behrensdorf, de 16 anos, apontado como uma das grandes promessas do squash nacional.

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As disputas ocorrerão nas categorias simples e duplas, contemplando diferentes faixas etárias e níveis técnicos.

O objetivo dos organizadores é proporcionar uma experiência completa ao público. Durante os dois dias de evento, o espaço contará com food truck, comidas de boteco e chopp, criando um ambiente de convivência e entretenimento para quem acompanhar as partidas.

Com entrada gratuita, o campeonato que acontecerá no Squash Club POA será uma oportunidade para o público conhecer mais de perto o esporte.