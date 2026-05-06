Donald Trump elogia brasileiro campeão do UFC na Casa Branca: "Tem mão grande e poderosa"

Alex Poatan vai em busca do terceiro cinturão do UFC. UFC / Divulgação

Donald Trump teve uma parte de sua agenda desta quarta-feira (6) dedicada ao mundo esportivo e recebeu os lutadores do "UFC Casa Branca", evento agendado para o dia 14 de junho, um sábado, em Washington. O presidente dos Estados Unidos se empolgou e elogiou o experiente Alex Poatan, de 38 anos.

O brasileiro está nos Estados Unidos para promover sua luta contra o francês Ciryl Gane, que vale o cinturão interino dos pesos pesados (até 120 kg). Caso Poatan vença, ele se tornará o primeiro lutador a ganhar o título em três categorias distintas do UFC, pois já foi campeão nos médios (até 84 kg) e nos meio-pesados (até 93 kg).

— Um orgulho lutar na Casa Branca, como o senhor falou (Trump definiu o evento como o maior show da terra), um evento único que todos gostariam de estar lutando e a gente está fazendo parte desse feito tão especial — disse o brasileiro.

Depois, ele recebeu um aperto de mãos de agradecimento do presidente norte-americano.

— Alex Pereira tem mão grande e poderosa. Um dos maiores socos da história. Vimos ele nocautear muita gente. É isso que ele faz, nocauteia pessoas — comentou Trump.

O presidente dos Estados Unidos esteve rodeado pelos quatro lutadores protagonistas do evento. O espanhol Ilia Topuria e o norte-americano Justin Gaethje, que farão o combate principal do evento, além do francês Ciryl Gane, rival de Poatan.