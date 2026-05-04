Pistons viram série, atropelam Orlando Magic no jogo 7 e avançam nos playoffs da NBA

O Detroit Pistons está nas semifinais da Conferência Leste da NBA. Jogando diante de sua torcida na Little Caesars Arena, a equipe venceu o Orlando Magic por 116 a 94 no jogo 7 e fechou a série em 4 a 3, após estar perdendo por 3 a 1.

Líder do Leste na temporada regular, o time de Detroit evitou uma eliminação precoce e protagonizou uma virada impressionante, vencendo os três últimos jogos da série. Do outro lado, o Magic repete um roteiro amargo: também havia aberto 3 a 1 em 2003 e acabou eliminado pelo mesmo adversário.

Dentro de quadra, o jogo decisivo foi controlado pelos Pistons a partir do segundo tempo. Após um início equilibrado, a equipe da casa cresceu, especialmente no terceiro quarto, quando assumiu o controle do placar e abriu vantagem confortável até o fim.

Cade Cunningham foi o grande destaque, com 32 pontos e 12 assistências, comandando as ações ofensivas. Tobias Harris também teve atuação decisiva, com 30 pontos, enquanto Jalen Duren contribuiu com um double-double de 15 pontos e 15 rebotes. Daniss Jenkins, vindo do banco, somou 16 pontos.

Pelo lado do Orlando, Paolo Banchero foi o principal nome da equipe, anotando 38 pontos e nove rebotes, mas não conseguiu evitar a queda. A equipe da Flórida não resistiu à reação adversária e acabou eliminada após desperdiçar a vantagem construída na série.