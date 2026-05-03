Pistons vencem jogo sete e avançam para a segunda rodada dos playoffs da NBA

Cunningham liderou a pontuação dos Pistons. CHRIS SCHWEGLER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O primeiro colocado da Conferência Leste da NBA sofreu mais do que deveria na primeira rodada, mas conseguiu se classificar no sétimo jogo. Neste domingo (3), o Detroit Pistons fez 116 a 94 sobre o Orlando Magic e avança para a segunda rodada da fase decisiva.

Cade Cunningham, com 32 pontos e 12 assistências, comandou as ações da franquia, que atuou com apoio da torcida. Tobias Harris, com 30 pontos, foi outra grande destaque dos Pistons.

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Pelo Magic, apenas Paolo Banchero pontuou em alto nível. Foram 38 pontos do principal atleta de Orlando, que sentiu falta da ajuda dos seus companheiros.

A série parecia perdida para Detroit, que viu o time adversário abrir 3 a 1 na série. No entanto, com três vitórias em sequência, os Pistons conseguiram fechar o confronto.

O adversário será o vencedor de Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors, que fazem o sétimo jogo da série ainda neste domingo, a partir das 20h30min.