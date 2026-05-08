Pinheiros vence Paulistano e fica a uma vitória da classificação; Minas empata série com Corinthians

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Sloan foi o cestinha do clássico paulista. Wilian Oliveira / CA Paulistano/Divulgação

A segunda rodada dos playoffs de quartas de final do NBB teve início, na noite de quinta-feira (7), com o Pinheiros abrindo vantagem de 2 a 0 sobre o Paulistano e o Minas Tênis Clube empatando a série diante do Corinthians.

No chamado "Clássico dos Jardins", em alusão ao bairro onde os clubes estão localizados em São Paulo, o Pinheiros foi até o ginásio do Paulistano e em um jogo muito equilibrado, fez 76 a 68, e ficou a uma vitória da vaga nas semifinais.

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— Começamos muito apáticos defensivamente, não estávamos fazendo o que estava proposto. Aí conversamos no vestiário, colocamos em prancheta o que tinha de ser feito. E entramos no segundo tempo, conseguimos fazer isso e conseguimos sair com uma vitória — disse o ala-pivô Yan Djalo, que terminou com 15 pontos.

O cestinha do jogo foi o armador David Sloan, que fez 18 pontos e deu sete assistências.

A terceira partida acontecerá neste sábado (9), às 20h30, mais uma vez no ginásio do Paulistano.

Minas mostra força e vence em São Paulo

Beto Miller / Divulgação/Corinthians

Após perder o primeiro confronto da série, em casa, o Minas Tênis Clube foi a São Paulo e devolveu a derrota para o Corinthians, ao marcar 97 a 91, em pleno Ginásio Wlamir Marques.

Com uma excelente atuação coletiva, o Minas empatou a série e garantiu a decisão da vaga em Belo Horizonte.

Seis jogadores da equipe mineiro terminaram o confronto com 10 ou mais pontos. O pivô Wini Silva anotou 18 e ainda conquistou nove rebotes; o ala Jordan Williams fez 15, e o ala-pivô Erik McCree, 14; além dos dois estadunidenses outro estrangeiro foi importante, o ala-argentino argentino Juan Pablo Arengo, que marcou 12, mesma pontuação do armador Ricardo Fischer e do alapivô Rafael Rachel.

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— Hoje viemos focados na nossa marcação. No primeiro jogo eles conseguiram vantagem em alguns momentos, especialmente no pick and roll. Então fizemos correções, colocamos o Rachel junto com o Elinho para trocar melhor nessas situações. E no ataque conseguimos manter a mesma energia durante todo o jogo — afirmou Williams,

O cestinha da partida foi o ala estadunidense Davaunta Thomas, do Corinthians, que marcou 30 pontos e ainda garantiu seis rebotes.

A série prosseguirá no sábado (9), às 19h, novamente em São Paulo.