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Pinheiros vence Paulistano e fica a uma vitória da classificação; Minas empata série com Corinthians

Pinheiros está a uma vitória de garantir vaga nas semifinais; Minas e Corinthians decidem em Belo Horizonte.

André Silva

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