Pinheiros impõe 30 pontos sobre o Corinthians e vence a primeira semifinal do NBB

Gregate foi o cestinha do Pinheiros. Gabriella Garbim / Divulgação/EC Pinheiros

O Pinheiros voltou a mostrar força ao atuar em seu ginásio, o Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo. Na abertura da semifinal do NBB, contra o Corinthians, dominou a partida do início ao fim, e venceu com autoridade por 95 a 65, nesta segunda-feira (18), ampliando sua impressionante sequência como mandante: agora são 21 vitórias em casa na temporada, sendo 18 na fase regular e outras três nos playoffs.

Com intensidade defensiva, controle dos rebotes e alto ritmo ofensivo, o time comandado por Gustavo de Conti fez 1 a 0 na série, mostrando mais uma vez a força de sua identidade coletiva.

O ala Felipe Gregate foi o principal nome do Pinheiros, terminando o jogo com 19 pontos e 62,5% de aproveitamento do perímetro, além de três rebotes e duas assistências.

Irmão de Gui Santos, do Golden State Warriors, Edu Santos, de apenas 16 anos, flertou com um duplo-duplo de 14 pontos e nove rebotes.

— É muito importante uma vitória dessa. Temos plena consciência de que foi um jogo completamente atípico, que dificilmente vai se repetir. Enfim, deu tudo certo para nós. As coisas não deram muito certo para o Corinthians. Um pouco porque provocamos isso, um pouco porque hoje também não era uma noite deles. Sabemos que eles têm uma qualidade tremenda. Agora zera tudo. Infelizmente para nós, o jogo não começa com esse placar para o próximo jogo. Começa zero a zero. Precisamos construir tudo de novo contra um grande adversário — disse o técnico Gustavo de Conti.

Pelo Corinthians, o ala-pivô Victão foi o destaque com 21 pontos.