Pinheiros elimina o Corinthians e vai disputar final inédita no NBB

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Betinho foi o cestinha do Pinheiros. Ricardo Bufolin / Divulgação/EC Pinheiros

Pela primeira vez em sua história, o Pinheiros (SP) vai disputar uma final nacional no basquete brasileiro. A vaga para decidir o título da temporada 2025-2026 do NBB veio com uma vitória sobre o Corinthians (SP), na noite de terça-feira (26), por 88 a 76, resultado que garantiu um 3 a 1 na série semifinal.

Atuando em seu ginásio, o Poliesportivo Henrique Villaboim, o Pinheiros fez valer seu favoritismo. Dono da segunda melhor campanha da fase regular, com 30 vitórias e oito derrotas, e duas vitórias por 3 a 0, nas oitavas de final sobre o Rio Claro (SP) e nas quartas de final contra o Paulistano (SP), o time dirigido pro Gustavo de Conti conquistou a a 22ª vitória seguida em casa, em 23 partidas disputadas.

— Estou muito feliz por estar no Pinheiros e fazendo mais uma final de NBB. Só tenho agradecer à todos da comissão técnica, diretoria e torcida por esse apoio. Vamos comemorar, claro, mas queremos mais ainda e a final nos espera — disse o treinador, que tem três títulos do NBB no currículo.

O experiente ala Betinho, 38 anos, foi o cestinha do Pinheiros, terminando o jogo com 18 pontos, além de quatro rebotes.

— Um ano maravilhoso. Esses meninos fizeram eu rejuvenescer de vez. Eles me levantam cada dia e ser pai era um grande sonho que vou conseguir com a vinda de um menino e sendo finalista pela segunda vez do NBB — comentou Betinho sobre o jogo e a gravidez da esposa Mariele.

David Sloan foi o outro nome importante na conquista da vaga na final. O armador estadunidense terminou com 16 pontos e sete assistências.

Já o armador Cauã Pacheco, que anotou 15 pontos, lembrou o ineditismo do resultado.

— É uma sensação indescritível. É a primeira final do Pinheiros, e poder fazer parte disso torna tudo ainda mais especial. Claro que vamos comemorar hoje, mas amanhã já é foco total no próximo jogo. Vamos nos preparar da melhor forma possível, porque queremos muito conquistar esse título— projetou o jogador de apenas 21 anos.

Decisão

Ricardo Bufolin / Divulgação/EC Pinheiros

O Pinheiros ainda aguarda a definição da série entre Sesi-Franca (SP) e Brasília Basquete (DF) para conhecer seu adversário da decisão e a ordem dos cinco confrontos.

Se o time paulista avançar para a final, o Pinheiros disputará a segunda e terceira partidas em casa. Caso a equipe do Distrito Federal seja finalista, os jogos 1, 4 e 5 será disputados em São Paulo.