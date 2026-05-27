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Pinheiros elimina o Corinthians e vai disputar final inédita no NBB

Pinheiros vence Corinthians por 88 a 76 e garante vaga inédita na final do NBB após série semifinal por 3 a 1

André Silva

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