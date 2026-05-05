Pinheiros e Corinthians em vantagem nas quartas de final do NBB

O Pinheiros confirmou a grande campanha e abriu os playoffs de quartas de final do NBB, com uma grande vitória sobre o Paulistano, na prorrogação, por 101 a 92, nesta segunda-feira (4), em São Paulo.
As duas equipes paulistas fizeram uma partida de alto nível, com controle tático do Paulistano, até o terceiro período, e tensão crescente a partir da reta final do último período, quando o empate em 89 a 89 levou o chamado Clássico dos Jardins para a prorrogação.
No tempo extra, o Pinheiros foi amplamente superior e concedeu apenas três pontos para o adversário.
O estadunidense David Sloan foi o principal nome do Pinheiros, terminando o jogo com 27 pontos, sendo 15 no quarto período.
— Playoff é o momento de mostrar sua função na quadra. Ofensivamente, temos jogadores como o Sloan. No nosso time, sabemos muito bem o rol de cada um. A minha função é defender. Eu vou dar meu sangue sempre. Playoff é isso, sangue no olho mesmo. A defesa ganha jogo. É defender e correr, defender e correr. Agora temos que fazer isso no próximo jogo — disse Gregate, autor de 16 pontos.
Pelo Paulistano, Kaleb Hunter foi o cestinha com 27 pontos, além de nove rebotes e três assistências.
Corinthians domina Minas em Belo Horizonte
No jogo que abriu a rodada, em Belo Horizonte, o Corinthians superou o Minas Tênis Clube, por 100 a 90, com uma grande atuação do armador Elinho, que terminou com um duplo-duplo de 20 pontos e 11 assistências, além de sete rebotes.
Com vantagem de 1 a 0 na série melhor de cinco, o time paulista agora terá duas partidas em casa, a primeira na quinta-feira (07), às 20h.
O Corinthians ainda contou com boas atuações do estadunidense Elyjah Clark, com 16 pontos, além de oito rebotes e três assistências, Victão, com 13 pontos, dois rebotes e duas assistências, e Kauan Raymundo, com 10 pontos, dois rebotes e duas assistências.
No Minas, o estadunidense Jordan Williams foi o principal destaque, com 24 pontos, cinco rebotes e duas bolas recuperadas. Ainda contribuíram o argentino Juan Arengo, com 20 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.
