Pinheiros é campeão e Grêmio Náutico União fecha Troféu Maria Lenk no top 10

O Troféu Maria Lenk - Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação foi encerrado na noite de sábado (23), na piscina do Parque Aquático Julio de Lamare, no Rio de Janeiro, com o Pinheiros (SP) conquistando o título, pela 21ª vez na história.
A equipe paulista somou 2.310 pontos contra 2.286 do Minas Tênis Clube, que terminou na segunda posição.
— Esse trabalho vem sendo construído há muito tempo. Existe toda uma estrutura de dedicação e trabalho por trás dos resultados. Quem está nos bastidores trabalhou muito. Estou falando da diretoria, da comunicação, do administrativo… é um time extremamente competente e forte, que dá todo o suporte para que o trabalho aconteça dentro da piscina — comemorou André Ferreira, head coach do clube.
Entre os clubes do Rio Grande do Sul, o Grêmio Náutico União encerrou na nona colocação geral, com 311 pontos, enquanto o Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, fez 93 pontos, e finalizou na 15ª posição.
Último dia de provas e índices
As últimas finais garantiram bons duelos na piscina e o registro de novos índices para a disputa do Campeonato Pan-Pacífico, que acontecerá entre 12 e 15 de agosto na cidade de Irvine, nos Estados Unidos.
A disputa mais emocionante ocorreu nos 50 metros nado borboleta, com Guilherme Caribé vencendo Nicholas Santos, de 46 anos, que voltou a competir após quatro anos ausente.
Caribé, de 23, fez 23seg01 e superou o índice de 23seg12 e o tetracampeão mundial, que foi segundo com 23seg19. O pódio ainda teve Guilherme Rosolen, com 23seg56.
Maria Fernanda Costa mostrou mais uma vez porque é o principal nome da natação feminina do Brasil e venceu os 800 metros livre, com 8min24seg, estabelecendo novo recorde do campeonato e assegurando índice para o Pan-Pacífico.
Medalha gaúcha
O Grêmio Náutico União conquistou sua segunda medalha no Maria Lenk. Na final dos 1.500 metros livre, o clube de Porto Alegre teve três atletas entre os seis melhores, sendo que Lucas Alba fez 16min17seg24 e levou o bronze.
A quarta posição ficou com Victor Moreno, que havia sido bronze nos 800 metros livre, com 15min19seg96.
O União ainda teve Matheus Melecchi em sexto, Luiz Felipe Loureiro em 12º, Pedro Farias em 14º, Bruno Primerano em 17º e Matheus Babinski em 18º lugar.
Nas disputas de revezamentos, o União foi nono no 4x100 metros medley masculino, enquanto o Recreio da Juventude finalizou em 10º no masculino e 12º no feminino.
Eduarda Gobbo (Grêmio Náutico União) foi oitava colocada nos 50 metros borboleta feminino. Ela completou com 27seg24 e ficou a 0seg83 do pódio.
E nos 800 livre feminino, três unionistas nadaram: Cibelle Jungblut foi a 16ª, Fernanda Kopacek a 19ª e Carolina Diniz Marques a 24ª colocada.
A seleção brasileira no Pan-Pacífico
A equipe brasileira que competirá em Irvine terá 11 atletas: Maria Fernanda Costa, Stephan Steverink, Arthur Melo, Murilo Sartori, João Gomes Junior, Guilherme Caribé, Guilherme Costa, Beatriz Dizotti, Stephanie Balduccini, Gabrielle Roncatto e Aline Rodrigues.
Confira os resultados do sábado:
200 metros costas feminino
- Ouro: Alexia Assunção (Minas Tênis Clube-MG) - 2min14seg63
- Prata: Fernanda Goeij (Minas Tênis Clube-MG) - 2min15seg84
- Bronze: Maria Luiza Pessanha (Pinheiros-SP) - 2min18seg42
* A argentina Malena Santillán (Pinheiros-SP) venceu a prova com 2min11seg79 e por ser estrangeira e se tratar de competição nacional não pode ser considerada medalhista, mesmo sendo premiada no pódio.
200 metros costas masculino
- Ouro: Samuel Lopes (Pinheiros-SP) - 2min00seg19
- Prata: Davi Vallim (Minas Tênis Clube-MG) - 2min02seg02
- Bronze: Leonardo de Deus (Unisanta-SP) - 2min02seg38
* O espanhol Hugo González (Minas Tênis Clube-MG) terminou a prova com 1min57seg60 e foi o vencedor, mas por ser estrangeiro e se tratar de competição nacional não pode ser considerado medalhista, mesmo sendo premiado no pódio.
50 metros borboleta feminino
- Ouro: Giulia Carvalho (Minas Tênis Clube-MG) - 26seg42
- Prata: Luanna Martins (Minas Tênis Clube-MG) - 26seg44
- Bronze: Beatriz Bezerra (Pinheiros-SP) - 26seg51
50 metros borboleta masculino
- Ouro: Guilherme Caribé (Unisanta-SP) - 23seg01
- Prata: Nicholas Santos (Jurerê Sports Center-SC) - 23seg19
- Bronze: Guilherme Rosolen (Minas Tênis Clube-MG) - 23seg56
800 metros livre feminino
- Ouro: Maria Fernanda Costa (Unisanta-SP) - 8min24seg35
- Prata: Beatriz Dizotti (Unisanta-SP) - 8min31seg76
- Bronze: Letícia Romão (Minas Tênis Clube-MG) - 8min38seg88
1500 metros livre masculino
- Ouro: Guilherme Costa (Sesc-RJ) - 15min10seg34
- Prata: Stephan Steverink (Flamengo-RJ) - 15min14seg36
- Bronze: Lucas Alba (Grêmio Náutico União-RS) - 15min19seg65
Revezamento 4x100 metros medley feminino
- Ouro: Pinheiros (SP) - 4min06seg00
- Prata: Minas Tênis Clube (MG) - 4min08seg20
- Bronze: Unisanta (SP) - 4min12seg29
Revezamento 4x100 metros medley masculino
- Ouro: Unisanta (SP) - 3min37seg15
- Prata: Minas Tênis Clube (MG) - 3min37seg20
- Bronze: Pinheiros (SP) - 3min37seg22