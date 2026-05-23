Peruano Ignacio Buse conquista primeiro título da carreira no ATP 500 de Hamburgo

Buse comemora título na Alemanha. Bitpanda Hamburg Open / Divulgação

O tenista peruano Ignacio Buse, atual número 57 do mundo, conquistou o primeiro título de sua carreira neste sábado (23), ao ser campeão do ATP 500 de Hamburgo.

Buse saiu do qualifying e derrotou na final o estadunidense Tommy Paul (26º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 6/3, em um duelo de mais de três horas.

Com a vitória, o peruano de 22 anos subirá para a 31ª colocação no ranking da ATP da próxima semana, antes de disputar pela primeira vez o quadro principal de Roland Garros, com uma difícil estreia contra o russo Andrey Rublev (13º).

Em Hamburgo, Buse bateu três jogadores do Top 30: além de Tommy Paul, eliminou o italiano Flavio Cobolli (12º) na primeira rodada e o tcheco Jakub Mensik (28º) nas oitavas de final.

A decisão

Na final deste sábado, após dois primeiros sets equilibrados, vencidos por cada um dos tenistas, Buse quebrou o saque de Paul no segundo game do terceiro set e depois conseguiu uma nova quebra para abrir 5-1, antes de fechar a partida em seu primeiro match point (6-3).

Antes dele, apenas três jogadores haviam sido campeões em Hamburgo após começarem no qualifying: os espanhóis Roberto Carretero (1996) e Albert Portas (2001), e o georgiano Nikoloz Basilashvili (2018).