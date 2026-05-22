Pep Guardiola se despede do Manchester City após uma década no clube: "Eu sei que chegou a minha hora"

O Manchester City confirmou nesta sexta-feira (22) a saída, ao final da temporada, do técnico Pep Guardiola, que conquistou 20 títulos com o clube desde 2016, incluindo uma Liga dos Campeões e seis edições da Premier League.
O técnico espanhol, 55 anos, comandará o time pela última vez no domingo (24), contra o Aston Villa, antes de assumir um papel de "embaixador" do City Football Group.
Em seus 10 anos à frente do Manchester City, Guardiola transformou um time coadjuvante no melhor clube da Inglaterra e revolucionou a maneira de jogar o futebol inglês.
— Que período nós tivemos juntos! Não me pergunte os motivos pelos quais estou saindo. Não há motivo, mas, lá no fundo, eu sei que chegou a minha hora. Nada é eterno; se fosse, eu estaria aqui. Eternos serão o sentimento, as pessoas, as recordações, o amor que tenho pelo meu Manchester City — afirmou Guardiola em um comunicado do clube.
A notícia da iminente saída de Guardiola vazou na imprensa na segunda-feira (18). O ex-treinador do Barcelona e do Bayern de Munique foi muito reservado sobre seu futuro quando o City deixou escapar o título da Premier League para o Arsenal 24 horas depois.
Enzo Maresca, ex-técnico do Chelsea, que já trabalhou na comissão técnica de Guardiola no City, foi apontado de forma quase unânime como o mais cotado para assumir o comando do Manchester City.