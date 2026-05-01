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Pela primeira vez após clássico com 23 expulsões, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado; veja o que esperar

Em momentos distintos, clubes fazem confronto pelo Brasileirão com confusão no Campeonato Mineiro no passado

Nicholas Lyra

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