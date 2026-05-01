Pela primeira vez após clássico com 23 expulsões, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado; veja o que esperar

Cruzeiro e Atlético-MG vão se enfrentar no Mineirão. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Neste sábado (2), Cruzeiro e Atlético-MG vão se enfrentar pela primeira vez desde a batalha campal protagonizada pelas duas equipes. Há cerca de dois meses, uma confusão na final do Campeonato Mineiro rendeu imagens que rodaram o mundo.

Foram 23 expulsões após a briga generalizada no gramado do Mineirão. E vários desses jogadores envolvidos devem estar em campo neste fim de semana, na partida que acontece às 21h, novamente no Mineirão.

Hoje, no entanto, o que domina o noticiário em Minas Gerais é a crise institucional vivida pelo Atlético-MG. Nesta quinta-feira (30), Rafael Menin, um dos sócios majoritários da SAF do Galo, anunciou afastamento das atividades diárias do futebol.

Para Adroaldo Leal, repórter da Rádio 98 FM, de Belo Horizonte, a briga está, de fato, no passado:

— Aqui (em Belo Horizonte) quase não se fala (na briga). Hoje o assunto é o extracampo do Atlético. Claro que gera uma certa apreensão, mas no Campeonato Mineiro, foram outros fatores — explicou.

Os problemas extracampo parecem influenciar nos resultados esportivos. No Brasileirão, o Galo vem de três derrotas consecutivas (para Santos, Fluminense e Flamengo), e está com pontuação de Z-4. Na Sul-Americana, é laterna do grupo.

Um resultado negativo no clássico pode ocasionar mudanças no futebol do Atlético-MG, de acordo com Adroaldo:

— O Paulo Bracks, que acumulou a função de vice de futebol, vem sofrendo uma pressão externa muito grande. O comando técnico (com Eduardo Domínguez) também pode entrar na mira.

Um dos protagonistas na briga do Mineiro, o zagueiro Lyanco deve ser mais uma vez titular pelo lado do Atlético neste fim de semana:

— Certamente os jogadores do Cruzeiro vão dar uma provocada — alertou.

Cruzeiro "decolou" com Arthur Jorge

Vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Boca, pela Libertadores, teve princípio de confusão. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O Cruzeiro, enquanto isso, vive situação oposta. O time "decolou" com Arthur Jorge, após patinar com Tite. Com três vitórias consecutivas no Brasileirão (sobre Bragantino, Grêmio e Remo), se afastou da parte de baixo da tabela.

Os resultados positivos catapultaram o time para a 12ª posição no Brasileirão, com 16 pontos. Adroaldo fala sobre o novo momento:

— O time se encontrou com o Arthur Jorge. Com essas três vitórias, o objetivo é embalar e subir pra parte de cima, que é onde todos esperavam que o Cruzeiro fosse brigar no início do Campeonato. A preocupação maior, em termos de confusão, é com o jogo da volta contra o Boca (pela Libertadores).

Para a partida deste sábado, no Mineirão, a expectativa de público é de 58 mil pessoas. Cerca de 55 mil ingressos já foram vendidos, quase na totalidade para a torcida do Cruzeiro:

— A torcida do Atlético-MG não está mobilizada, a não ser a "linha de frente" das torcidas organizadas. — afirmou.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na Libertadores, na última terça-feira (28), até se ensaiou uma confusão. Após o apito final, jogadores do time argentino foram pra cima dos atletas cruzeirenses. No entanto, a "turma do deixa disso" prevaleceu, e não houve um tumulto maior.

— Os jogadores do Cruzeiro estavam conscientes. eles queriam tirar o Matheus Pereira (pendurado) do próximo jogo. Mas ele foi muito frio em relação a isso, e os jogadores não embarcaram — pontuou.

O resultado manteve o Cruzeiro na briga pela classificação no grupo D. Ao lado do próprio Boca e da Universidad Católica, os mineiros têm seis pontos na competição. O Barcelona é o lanterna, ainda sem somar pontos na Libertadores.

Expulsos no clássico da final do Campeonato Mineiro

Atlético-MG: Alan Franco, Alan Minda, Cassierra, Everson, Gabriel Delfim, Hulk, Junior Alonso, Lyanco, Preciado, Renan Lodi e Ruan Tressoldi.

Cruzeiro: Cássio, Christian, Fabrício Bruno, Fagner, Gerson, Kaio Jorge, Kauã Prates, João Marcelo, Lucas Romero, Matheus Henrique, Villalba e Walace.

Confira campanha do Cruzeiro contra a violência: