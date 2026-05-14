Pedro Sánchez se diz 'orgulhoso' de Yamal por ter hasteado bandeira palestina

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, declarou-se nesta quinta-feira (14) "orgulhoso" da estrela do Barcelona Lamine Yamal por hastear uma bandeira palestina na celebração do título da Liga, o que rendeu ao atacante acusações de "incitação ao ódio" por parte de Israel.

"Aqueles que consideram que hastear a bandeira de um Estado é 'incitar ao ódio' ou perderam o juízo ou foram cegados pela própria ignomínia", escreveu Sánchez na rede social X.

"Lamine apenas expressou a solidariedade com a Palestina que milhões de nós, espanhóis, sentimos. Mais um motivo para nos orgulharmos dele", acrescentou o presidente do governo da Espanha.

O jogador hasteou uma bandeira palestina do alto do ônibus do Barcelona na última segunda-feira, durante as celebrações pela conquista do título do campeonato espanhol, no domingo, contra o Real Madrid.

Sánchez reagiu à publicação nas redes sociais do ministro da Defesa israelense, Israel Katz, que, pela manhã, havia acusado Yamal de incitar o ódio.

"Como ministro da Defesa do Estado de Israel, não ficarei em silêncio diante da incitação contra Israel e contra o povo judeu", declarou Katz nno X.

"Espero que um clube grande e respeitado como o @FCBarcelona se desmarque dessas declarações e deixe claro, de forma inequívoca, que não há lugar para a incitação nem para o apoio ao terrorismo", concluiu.

O gesto de Lamine Yamal repercutiu em Gaza, onde artistas em um campo de refugiados pintaram um mural sobre os escombros que pontilham o território, mostrando Yamal hasteando uma bandeira palestina, constatou um jornalista da AFP.

O treinador do Barcelona, Hansi Flick, havia criticado o gesto de seu jogador na terça-feira, afirmando que "são coisas de que normalmente não" gosta.

"Eu disse a ele que, se quiser fazer isso, é decisão dele, já é maior de idade", acrescentou Flick, ao ser questionado sobre o gesto.

As relações entre Espanha e Israel se deterioraram desde o início da intervenção israelense na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Israel chamou sua embaixadora para consultas depois de Madri reconhecer o Estado palestino em 2024, enquanto a Espanha também retirou sua principal representante em Tel Aviv em março.