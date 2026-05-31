Pedalar Filosófico une esporte, filosofia, convivência e consciência ambiental na Orla

Ciclistas pedalaram pela orla do Guaíba. Nova Acrópole / Divulgação

Dezenas de ciclistas participaram do Pedalar Filosófico, no sábado (30). O evento promovido pela Nova Acrópole, por meio da Escola do Esporte com o Coração, em parceria com o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e os cursos de Educação Física e de Fisioterapia da PUCRS uniu esporte, filosofia, convivência e consciência ambiental.

A iniciativa faz parre da celebração do Dia Mundial da Bicicleta, iniciativa reconhecida pela ONU, comemorado em 3 de junho. A data tem como intuito de promover a mobilidade sustentável, a saúde e a valorização de modos de vida mais humanos e equilibrados

O participantes se reuniram em frente ao Anfiteatro Pôr-do-Sol e pedalaram por cerca de 12 quilômetros pela orla do Guaíba em um ambiente marcado pela integração, pelo diálogo e pelo espírito comunitário.

Durante o trajeto, ocorreram momentos de contemplação da paisagem da capital gaúcha na intenção de reforçar a relação entre atividade física, ocupação consciente dos espaços públicos e qualidade de vida urbana. Entre bicicletas, conversas e sorrisos, o evento transformou o simples ato de pedalar em uma experiência de convivência e reflexão.