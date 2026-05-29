Pedalar Filosófico celebra o Dia Mundial da Bicicleta neste sábado

Para celebrar o Dia Mundial da Bicicleta, a Escola de Filosofia Nova Acrópole em parceria com o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin promove, neste sábado (30), mais uma edição do Pedalar Filosófico. A pedalada coletiva tem início às 15h, com concentração a partir das 14h30min, no Anfiteatro Pôr do Sol.

O evento busca unir atividade física, reflexão filosófica e convivência comunitária em uma experiência inspirada pelos valores humanistas do esporte. A iniciativa quer aliar durante o trajeto a prática esportiva e recreativa com momentos de diálogo e reflexão sobre o papel do esporte, da filosofia e da educação na construção de uma sociedade mais humana e solidária.

A expectativa é reunir participantes de diferentes idades em um ambiente marcado pela amizade, pelo espírito comunitário e pela valorização da cultura da paz, celebrando a bicicleta como instrumento de transformação individual e social.

Nesta edição realizada em Porto Alegre, o evento contará também com a participação do Curso de Educação Física da PUCRS, reforçando a conexão entre universidade, comunidade e projetos voltados à promoção de valores humanos por meio do movimento e da educação.

A participação visa fortalecer a formação integral do aluno, conectada aos princípios da saúde, da cidadania, da sustentabilidade e da Educação Olímpica. Além de ser uma oportunidade de integração acadêmica e extensionista, aproximando o conhecimento universitário das experiências concretas vividas na cidade

A intenção da iniciativa é utilizar a bicicleta não apenas como um meio de transporte ou lazer. O objetivo é apresentá-la como símbolo de equilíbrio, simplicidade, liberdade e conexão entre o ser humano, a cidade e a natureza.

O evento está em sintonia com os ideais do Olimpismo e da formação integral do ser humano. O Pedalar Filosófico propõe um momento de encontro entre diferentes gerações e perspectivas em torno de uma prática saudável, sustentável e acessível.