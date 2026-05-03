Paulinho celebra volta após 302 dias e promete: 'Vou voltar aos 100%, fazer gols, dar títulos'

Se fora das quatro linhas o Palmeiras ainda não conta com o suspenso Abel Ferreira à beira do gramado, o time alviverde teve uma boa notícia na tarde deste sábado, dia 2. Após 302 dias fora em decorrência de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, uma lesão incomum, Paulinho voltou a entrar em campo no empate com o Santos pela 14ª rodada do Brasileirão.

"Claro que é um dia emocionante para mim, marcando minha volta aos jogos depois de um momento muito difícil. Nove meses de muita luta, muita resiliência, em que precisei buscar apoio, ajudas, de todas as maneiras, tanto física quanto mental", declarou Paulinho após a partida.

"Quero agradecer ao grupo e ao estafe por me deixarem pertencer ao grupo, porque é complicado quando fica fora. Consegui jogar o Mundial, mas não cheguei a estar no dia a dia com o grupo como atleta normal, e me ajudaram muito. Mês de maio será importante para mim, a parada do campo, para dar uma desinflamada no corpo. Quero voltar aos 100% para ajudar o Palmeiras, fazer gols, dar títulos, porque o Palmeiras merece", completou o atacante.

Auxiliar técnico no staff português, Vítor Castanheira também comentou sobre o retorno e exaltou a volta do atacante de 25 anos. Ele ainda não está 100%, mas participou de alguns lances interessantes na partida deste sábado. Entretanto, o protocolo ainda é de cautela.