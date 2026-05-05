Partida de equipe gaúcha é adiada por conta de forte neblina; veja imagem

Forte neblina adiou a partida válida pela Série C. Pablo Nunes / Ypiranga/Divulgação

Aos poucos as temperaturas começam a baixar no Rio Grande do Sul, e o futebol passa a ter suas consequências. Na noite desta segunda-feira (4), o Ypiranga enfrentaria o Ituano, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela quinta rodada da Série C. Mas o tempo não deixou.

Uma forte neblina encobriu a cidade de Erechim e fez com a partida fosse adiada. Primeiro, a arbitragem deu início ao protocolo de espera de 30 minutos. Depois, mais 30 minutos foram dados para aguardar uma possível melhora.

Como a situação não mudou, dificultando a visibilidade no estádio, o juiz optou por adiar o jogo. O confronto será disputado nesta terça-feira (5), às 15h.