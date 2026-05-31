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Parceira sente lesão e gaúcho Rafael Matos está fora das duplas mistas em Roland Garros

Parceira Cristina Bucșa sofreu lesão no punho e precisou abandonar o torneio após constatar ruptura parcial de ligamento.

André Silva

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