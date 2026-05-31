Parceira sente lesão e gaúcho Rafael Matos está fora das duplas mistas em Roland Garros

Bucșa (E) sentiu lesão e parceria com Matos parou nas quartas de final : Corinne Dubreuil / Divulgação/FFT

A busca do tenista gaúcho Rafael Matos, por seu segundo título de Grand Slam chegou ao fim, neste domingo (31), sem sequer entrar em quadra. O motivo foi uma lesão no punho, sofrida por sua parceria de duplas mistas, moldávia naturalizada espanhola Cristina Bucșa.

Bucșa sentiu o punho durante a partida do sábado, quando ela e Matos venceram a taiwanesa Su-Wei Hsieh e o alemão Mark Wallner e se classificaram para as quartas de final.

Bronze em Paris-2024, nas duplas femininas, com Sara Sorribes Tormo, Cristina Bucșa fez uma ecografia, neste domingo, e uma ruptura parcial de ligamento foi constatada. Dessa forma, ela abandonou o torneio.

Com a desistência de Bucșa, a canadense Gabriela Dabrowski e o estadunidense Evan King estão automaticamente classificados para as semifinais.

Rafael Matos agora vai para a Alemanha, onde ao lado de Orlando Luz vai disputar o ATP 250 de Stuttgart, a partir do dia 8 de junho, dando início a temporada de grama, que terá como auge o tradicional torneio de Wimbledon.