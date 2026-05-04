Palmeiras visita Sporting Cristal em confronto direto por liderança do grupo na Libertadores

Perder a liderança do Grupo F? Para o Palmeiras, ser o segundo de sua chave na Copa Libertadores é inaceitável. Por isso, o time paulista espera restabelecer a ordem na visita ao líder Sporting Cristal nesta terça-feira (5), em Lima.

A equipe peruana, treinada pelo brasileiro Zé Ricardo, ultrapassou o Verdão com a vitória em casa sobre o Junior Barranquilla da Colômbia por 2 a 0, na semana passada.

O resultado, somado ao empate do Palmeiras em 1 a 1 com o Cerro Porteño, fez do Sporting Cristal o líder inesperado do grupo com seis pontos, com os brasileiros em segundo (5 pts). O Cerro é o terceiro (4 pts) e o Junior (1 pt) ocupa a lanterna.

O Palmeiras segue invicto, mas vem fazendo uma campanha irregular na Libertadores, muito aquém do desempenho esperado para um dos favoritos ao título.

"Há dias que estaremos mais assertivos, outros menos. Sabemos que as circunstâncias são essas", disse o auxiliar do técnico Abel Ferreira, Vitor Castanheira, após o empate em 1 a 1 com o Santos, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, que o Verdão lidera.

- O retorno esperado de Paulinho -

O Palmeiras, que retorna à capital peruana quase seis meses após perder a final da Libertadores de 2025 para o Flamengo, deve ir a campo com Flaco López e Jhon Arias no ataque, com o reforço de Paulinho, que provavelmente começará no banco de reservas.

O atacante de 25 anos entrou no segundo tempo contra o Santos, depois de dez meses longe dos gramados devido a uma lesão na tíbia.

Apesar de ainda estar em fase de recondicionamento físico, Paulinho é tratado com cautela no clube, que trabalhar para poder explorar todo o potencial do jogador.

"Temos de focar em buscar mais uma vitória, que pode ser muito importante pensando na classificação", disse em entrevista o meio-campista Luis Pacheco.

- Sporting quer surpreender -

Já o Sporting Cristal quer surpreender nesta Libertadores e terminar a fase de grupos à frente de um dos gigantes do continente.

No entanto, o time não consegue repetir o bom desempenho no Campeonato Peruano. No fim de semana, não passou de um empate em casa contra o Cusco (2 a 2).

O Sporting de Zé Ricardo é o 12º colocado no torneio Apertura com 15 pontos, longe da briga pelo título.

O jogo contra o Palmeiras "é muito importante, já que uma vitória deixaria perto do objetivo de classificar" para as oitavas de final, afirmou o treinador brasileiro.

Com Zé Ricardo, contratado após a demissão do veterano Paulo Autuori, a equipe recuperou organização tática, mas ainda sofre com a falta de poderio ofensivo.

O treinador, no entanto, contará com o meio-campista Yoshimar Yotún (ex-Vasco) como cérebro do meio-campo e com o brasileiro Cristiano como pilar da linha de zaga.

Outro brasileiro, o volante Gustavo Cazonatti, está fora da partida por estar suspenso pelo número de cartões amarelos.