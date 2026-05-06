Palmeiras vence Sporting Cristal (2-0) e assume liderança do Grupo F da Libertadores

O Palmeiras retomou a liderança do Grupo F da Copa Libertadores da América de 2026 ao derrotar o Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 0 nesta terça-feira (5), em Lima, num jogo intenso da quarta rodada da fase de grupos, resultado que deixa o time paulista bem encaminhado para avançar às oitavas de final.

O alviverde, três vezes campeão do torneio continental, apresentou um futebol de nível muito superior ao do time peruano, e manteve a invencibilidade com 8 pontos, liderando o grupo.

O Cristal ocupa a segunda colocação, com 6 pontos, seguido pelo Cerro Porteño, com 4. Já o Junior Barranquilla fecha o grupo com apenas um ponto. Essas duas últimas equipes vão se enfrentar na quinta-feira encerrando a rodada.

O atacante argentino José Manuel 'Flaco' López abriu o placar aos 31 minutos e o paraguaio Ramón Sosa ampliou a vantagem no início do segundo tempo (50') desta partida que foi disputada no estádio Alejandro Villanueva, no bairro de La Victoria, em Lima.

No jogo de ida, um duelo acirrado disputado em São Paulo, os 'celestes' haviam sido derrotados por 2 a 1.

Na quinta rodada da Libertadores, o Palmeiras poderá garantir sua classificação para as oitavas de final ao receber o 'Ciclón' no Allianz Parque, em São Paulo, na quarta-feira, dia 20.

Já o Cristal, que ainda tem chances de classificação, vai visitar o Junior em Barranquilla, no mesmo dia.

Escalações:

Sporting Cristal: Diego Enriquez - Leandro Sosa (Ian Wisdom 81'), Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva - Santiago Gonzalez (Juan González 66'), Gerald Tavara (Cabellos Catriel 81'), Yoshimar Yotún (cap) - Maxloren Castro, Irven Avila (Felipe Vizeu 58'), Luis Iberico (Gabriel 58'). Técnico: Zé Ricardo.

Palmeiras: Carlos Miguel - Agustin Giay, Gustavo Gomez (cap), Murilo Cerqueira, Arthur Gabriel Santana Marcolino (Lucas Evangelista 73') - Allan Elias, Andreas Pereira (Emiliano Martinez 81'), Ramón Sosa Acosta (Jefte 73'), Marlon Freitas, Jhon Arias (Felipe Anderson 73') - Jose Manuel Lopez (Paulinho 89'). Técnico: Abel Ferreria.