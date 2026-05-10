Palmeiras não aproveita expulsão do Remo e empata em jogo atrasado pela chuva

Palmeiras e Remo empataram por 1 a 1 neste domingo, 10, em partida que começou com quase duas horas de atraso por causa da chuva no Mangueirão, em Belém. Mesmo em superioridade numérica durante metade do segundo tempo, já que o remista Zé Ricardo foi expulso aos 28, os palmeirenses mantiveram a dificuldade em abrir espaços trabalhando a bola, já apresentada anteriormente, e saíram frustrados do jogo da 15ª rodada do Brasileirão.

Com 34 pontos, a equipe do técnico Abel Ferreira, ainda cumprindo suspensão por indisciplina, continua na liderança, sem chances de perder a posição nesta rodada. O próximo compromisso é contra o Jacuipense, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil, às 21h30 de quarta-feira, em Jacuípe. O Remo, na zona de rebaixmaneto, com nove pontos, também joga o torneio mata-mata, contra o Bahia.

O jogo estava marcado para as 16 horas, mas começou apenas as 17h40. Muitas poças dágua se formaram no gramado e impediram que o duelo tivesse início no horário marcado. Foram feitas duas previsões de volta, às 16h30 e às 17 horas, até que o volume de água diminuiu e, enfim, foi possível levar os jogadores a campo para o protocolo e o apito inicial.

O campo estava pesado, até porque a chuva continuou, ainda que em menor intensidade. A água, porém, não foi obstáculo para Alef Manga, que abriu o placar para os donos da casa logo no primeiro minuto, em lance que começou com uma bola mal afastada pela defesa palmeiras. A marcação distante do zagueiro Murilo facilitou a vida do atacante adversário, por sua vez rápido resolver o lance em dois toques: domínio e, já dentro da área, chute para a rede.

O Remo não recuou após abrir o placar e continuou atacando. Bem organizado defensivamente, tinha na cobertura de Zé Welisson um de seus pilares para conter os talentos palmeirenses. Arías e Allan buscavam jogadas por dentro, sem sucesso em dar maior velocidade ao ataque palmeirense. É indiscutível que o gramado não favorecia a prática do melhor futebol, mas o time paulista exibiu problemas recorrentes, como a incapacidade de trabalhar a bola com paciência.

Um erro de passe de Patrick no meio de campo deu ao Palmeiras a chance de empatar e Ramón Sosa não desperdiçou. A partir daí, foi melhor a atuação palmeirense, concentrada na construção e movimentação de Allan, que ajudou o time paulista a ter mais volume ofensivo até o apito para o intervalo.

Defesa de Carlos Miguel após finalização de Patrick e bola colocada no travessão por Marcelinho. Assim foi a pressão que o Palmeiras sofreu em menos de cinco minutos de segundo tempo. Por muito pouco, o Remo não repetiu o início fulminante da etapa inicial. Após os sustos, com posse de bola, os palmeirenses passaram a ditar o ritmo do jogo. Faltava a agressividade necessária que levar mais perigo ao gol adversário.

A expulsão do remista Zé Ricardo, por entrada dura em Andreas Pereira, deixou a partida mais favorável aos visitantes, que se plantaram no campo de ataque, porém insistindo nos mesmos erros que cometeu durante todo o jogo. Foi grande a dificuldade para penetrar a defesa da equipe paraense, que ao fim levou a melhor no duelo ao se segurar com um a menos. Bruno Fuchs chegou a marcar de cabeça, nos acréscimos, mas o lance foi anulado porque a bola tocou na mão de Flaco López antes de sobrar para o zagueiro.

FICHA TÉCNICA

REMO 1 X 1 PALMEIRAS

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho (Giovani Pavanni), Marllon, Tchamba e Mayk; José Welisson (Picco), Zé Ricardo, Patrick (Diego Hernández)) e Yago Pikachu (Matheus Alexandre); Jájá e Alef Manga (Gabriel Poveda). Técnico: Léo Condé.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Maurício) e Arias (Paulinho); Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: João Martins (auxiliar).

GOLS: Alef, Manga, a um, e Ramón Sosa, aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO: Rafael Rodrigo Klein (RS)

CARTÕES AMARELOS: Jefté e Khellven (Palmeiras) Marcelo Rangel (Remo).

CARTÃO VERMELHO: Zé Ricardo.

RENDA: R$3.814.360,00.

PÚBLICO: 36.649 pagantes.