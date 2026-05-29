Palmeiras goleia Junior em noite iluminada de Flaco e Arias, mas fica em 2º na Libertadores

Em noite iluminada de Flaco López e Jhon Arias, o Palmeiras derrotou nesta quinta-feira o colombiano Junior, no Nubank Parque, por 4 a 1, e carimbou seu passaporte rumo às oitavas de final da Copa Libertadores.

O time alviverde teve falhas defensivas, enfrentou problemas no início dos dois tempos, mas a qualidade técnica e as ambições prevaleceram e permitiram que a atuação contasse com um placar elástico.

Inspirado e assumindo um papel de protagonista do Palmeiras desde a lesão de Vitor Roque, Flaco López foi confirmado na lista final de convocados para defender o título mundial com a seleção argentina na Copa. Outro cotado, Giay, não está entre os 26.

López teve o nome gritado pela torcida e saiu de campo ovacionado pela ótima participação na partida, além das conquistas de títulos e pelo jogador que se tornou ao longo do tempo.

O atacante tem um estilo um tanto individualista, como é próprio de centroavantes. No entanto, nesta noite, foi garçom e ajudou o Palmeiras a construir a vitória sobre o Junior. Este pode ter sido o último jogo de Flaco com a camisa alviverde. Depois da Copa, o clube deve receber propostas do futebol europeu. A expectativa é de uma venda na casa dos R$ 200 milhões.

Se Flaco foi garçom, Arias serviu de artilheiro. O colombiano marcou duas vezes em jogadas tramadas com o argentino. Arias também estará na Copa do Mundo, mas acabou de chegar no Palmeiras e não deve sair.

A vitória garantiu a classificação do Palmeiras para as oitavas de final da Libertadores. No entanto, a pior campanha em 10 Libertadores deixou o time no segundo lugar do Grupo F, com 11 pontos. A liderança ficou com o Cerro Porteño, que somou 13, e venceu o Sporting Cristal nesta quinta.

Nesta sexta, às 12h, a Conmebol realiza, em Luque-PAR, o sorteio que define os duelos das oitavas. O Palmeiras pode enfrentar o arquirrival Corinthians ou o principal concorrente pela taça, o Flamengo.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h, no Nubank Parque para enfrentar a lanterna do Brasileirão, a Chapecoense. Será o último duelo antes da paralisação para a Copa do Mundo e, diante das convocações e suspensões, terá de levar a campo um time alternativo. Depois, serão mais de 50 dias sem jogos oficiais.

Os primeiros minutos foram tensos para o torcedor palmeirense. O Junior ensaiou uma pressão, criou boas chances e sufocou a saída de bola do time da casa. Quando o Palmeiras finalmente conseguiu tomar a posse, armou um contragolpe pela ponta esquerda com Flaco López.

O argentino, convocado para disputar a Copa do Mundo, achou Arias infiltrando pelo meio da área, e o colombiano, que também estará no torneio, finalizou para colocar a equipe alviverde na frente, aos 5 minutos.

Mesmo com o gol, o Palmeiras continuou com uma atuação limitada. Na parada técnica, Abel pediu para que os jogadores se movimentassem com maior intensidade para tentar fugir da marcação individual armada pelo time colombiano.

Quando a partida parecia controlada pelo Palmeiras, o Junior surpreendeu. Peña investiu pelo lado direito com liberdade, fez o passe para a grande área e Muriel completou para a rede, deixando tudo igual aos 36.

A resposta do Palmeiras não demorou. Os comandados de Abel montaram uma blitz. López acertou o travessão em cabeceio. Na sequência, em uma jogada que contou com toque de calcanhar, o argentino demorou a finalizar, mas a bola sobrou para Allan, que arrematou e recolocou o conjunto alviverde em vantagem.

Aos 44, novamente a parceria entre Arias e López funcionou. O argentino carregou a bola em jogada individual e invadiu a área. Tudo indicava que ele chutaria, mas enganou a marcação, tocou para o meio e Arias concluiu, balançando a rede pela terceira vez.

No primeiro minuto do segundo tempo, Giay deu um carrinho na grande área, acertou a bola, mas o árbitro assinalou pênalti para a equipe de Barranquilla. O VAR recomendou a revisão, e o juiz anulou a decisão.

O Palmeiras se aproximava do quarto gol. Falhas na defesa colombiana permitiam que o time da casa chegasse com perigo. Após López carimbar a trave, Andreas Pereira chutou cruzado de canhota pelo lado esquerdo, fora da área, para anotar mais um, aos 6.

Em grande desvantagem, o Junior arriscou alguns chutes e levou certo perigo, mas nada que merecesse preocupação. Aos 28, Emi Martínez improvisou uma arrancada, invadiu a área, decidiu pela jogada individual até ser puxado e cair. O árbitro marcou pênalti. O VAR recomendou a revisão, e o juiz central cancelou a penalidade máxima.

No fim do jogo, Paulinho substituiu López e teve boas oportunidades para deixar sua marca e contribuir para um placar mais elástico. O Junior ainda pôde acertar a trave, mas o placar já estava definido.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 JUNIOR

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Arthur; Emi Martínez, Marlon Freitas (Luís Pacheco) e Andreas Pereira (Lucas Evangelista); Allan (Mauricio), Flaco López (Paulinho) e Jhon Arias (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira.

JUNIOR - Silveira; Herrera, Monzón (Rivera), Pestaña (Canchimbo), Peña e Guerrero; Ángel, Ribas (Castrillón) e Chara (Ríos); Paiva (Sarmiento) e Luis Muriel. Técnico: Alfredo Arias.

GOLS - Arias, aos 5 e aos 45, Muriel, aos 36, Allan aos 40 minutos do 1º tempo; Andreas aos 6 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chara, Ríos e Pestana.

ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI).

PÚBLICO - 35.761 torcedores.

RENDA - R$ 2.730.474,53.