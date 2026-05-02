Palmeiras fecha patrocínio para o calção e ainda busca mais dois acordos para camisa

O Palmeiras fechou com seu sétimo patrocinador para a temporada. Trata-se da MotoChefe Brasil, empresa do segmento de scooters e bikes elétricas, que vai estampar sua marca na parte traseira dos calções dos uniformes de jogo e treino dos times masculino, feminino e das categorias de base.

O acordo é válido até março de 2028 e renderá cerca de R$ 2,5 milhões por ano ao clube, que supera R$ 300 milhões em patrocínios, segundo estimou recentemente o vice-presidente de marketing do Palmeiras, Everaldo Coelho.

O clube ostenta a camisa mais valiosa de sua história e segue no mercado para vender mais duas propriedades ainda em aberto: a região do esterno do uniforme (área central) e a barra traseira da camisa.

No cálculo que Everaldo Coelho faz para chegar aos mais de R$ 300 milhões, ele considera as quantias fixas pagas pelos patrocinadores e variáveis desembolsadas por metas alcançadas, além do contrato com a Puma, a fornecedora esportiva de material.

Os outros patrocinadores são Sportingbet como o master; Sil Fios e Cabos Elétricos nas mangas; Uniasselvi na parte frontal do calção; DItalia Panelas na barra traseira do calção; Cimed na omoplata, e Leapmotor nas costas.

Segundo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, a MotoChefe compartilhares dos valores do clube de inovação e sustentabilidade.

"O Palmeiras traduz exatamente o que a MotoChefe acredita: movimento, paixão e evolução constante. Estamos construindo uma marca que transforma a mobilidade urbana, e faz sentido fazer isso ao lado de um clube que transforma energia em conquista", afirmou Flávio Drapal, fundador e diretor comercial da MotoChefe Brasil.

Fundada em 2019 com montagem nacional, a MotoChefe desenvolve scooters e bikes elétricas. A marca tem o astro Ronaldinho Gaúcho como embaixador.