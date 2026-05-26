Conheça os recordes da Maratona Internacional de Porto Alegre

Maratona de Porto Alegre é uma das mais tradicionais provas de rua do atletismo brasileiro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Todos já sabem que no domingo (31), acontece a 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, uma das mais tradicionais provas de rua do atletismo brasileiro. Mas você sabe quem são os recordistas do evento?

A marca no masculino já dura mais de 30 anos. Em 1994, Luís Carlos da Silva, o Atalaia, venceu a prova com o tempo de 2h12m59s. Já o recorde no feminino é da queniana Ednah Mukhwana, que em 2013 completou a prova em 2h32m41s.

Recordes da Maratona de Porto Alegre

Masculino

Quem? Luís Carlos da Silva, o Atalaia (BRA

Luís Carlos da Silva, o Atalaia (BRA Tempo: 2h12m59s, em 1994

Feminino

Quem? Ednah Mukhwana (QUE)

Ednah Mukhwana (QUE) Tempo: 2h32m41s, em 2013