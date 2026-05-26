Conheça os recordes da Maratona Internacional de Porto Alegre

Todos já sabem que no domingo (31), acontece a 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, uma das mais tradicionais provas de rua do atletismo brasileiro. Mas você sabe quem são os recordistas do evento?
A marca no masculino já dura mais de 30 anos. Em 1994, Luís Carlos da Silva, o Atalaia, venceu a prova com o tempo de 2h12m59s. Já o recorde no feminino é da queniana Ednah Mukhwana, que em 2013 completou a prova em 2h32m41s.
No ano passado, o vencedor do masculino ficou dois minutos acima do recorde. Wendell de Souza conquistou o ouro com 2h15min47s. No feminino, o bicampeonato de Vivian Kiplagati veio com tempo de 2h37min15s.
Recordes da Maratona de Porto Alegre
Masculino
- Quem? Luís Carlos da Silva, o Atalaia (BRA
- Tempo: 2h12m59s, em 1994
Feminino
- Quem? Ednah Mukhwana (QUE)
- Tempo: 2h32m41s, em 2013
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