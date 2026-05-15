Os 30 anos da última partida de "Magic" Johnson na NBA 

Johnson tem cinco títulos da NBA com os Lakers. NBA / Divulgação

Earvin "Magic" Johnson é um dos maiores nomes da história da NBA. Cinco vezes campeão (1980, 1982, 1985, 1987 e 1988) com o Los Angeles Lakers, o jogador é, com frequência, citado por fãs, técnicos, jogadores e especialistas entre os "maiores de todos os tempos" da Liga.

No entanto, em 1991, Johnson foi diagnosticado com HIV. Protestos de outros jogadores, aliado ao desconhecimento geral da época sobre a doença, levaram Johson à aposentadoria "forçada" neste mesmo ano.

Em 1996, aos 36 anos, retornou para uma "última dança" com os Lakers. Na temporada regular, teve média de 14,6 pontos, 6,9 assistências e 5,7 rebotes por jogo, em 32 partidas.

Nos playoffs, o adversário seria o Houston Rockets. À época, a primeira rodada era disputada em melhor de cinco — diferente da melhor de sete da atual NBA.

Assim, as últimas partidas de Johnson foram contra a franquia do Texas. Isso porque os Rockets venceram a série por 3 a 1 (na sequência, seriam varridos pelo Seattle Supersonics, que só pararia na decisão, contra o Chicago Bulls de Michael Jordan).

Na última partida de Johnson, disputada com mando de quadra dos Lakers, em 3 de março, derrota por 111 a 107. Vindo do banco de reservas, ele jogou por 26 minutos, anotando 14 pontos, sete rebotes e cinco assistências, na última vez em que a "magia" foi vista em quadra.

Despedida em "alto nível" no All-Star de 92

Embora a última vez em quadra seja nos playoffs de 1996, há uma espécie de "consenso" que a despedida de Magic Johnson em alto nível tenha sido mesmo a temporada de 1992.

Ao lado do "dream team" original, esteve na equipe campeã olímpica em Barcelona, em 1992. Na final contra a Croácia, por exemplo, começou entre os titulares e anotou 11 pontos em 29 minutos em quadra.

Para o All-Star daquele ano, mesmo com a aposentadoria, os fãs votaram em Johnson como um dos titulares. Antes da partida, mais uma vez, protestos quanto à presença do jogador.