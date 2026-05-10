Os 16 estádios que receberão os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 terá três anfitriões pela primeira vez (Estados Unidos, México e Canadá) na história e os 104 jogos da competição, um recorde para o torneio, serão realizados em 16 estádios nos três países da América do Norte.

Os Estados Unidos sediarão o maior número de jogos, 78 no total, incluindo todos a partir das quartas de final e a final no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, um dos 11 estádios em território americano.

O México sediará 13 partidas, incluindo o jogo de abertura no lendário Estádio Azteca, na capital, um dos três estádios do país que receberão jogos nesta Copa do Mundo, enquanto o Canadá também sediará 13 partidas, mas em apenas duas sedes.

ESTADOS UNIDOS

. MetLife Stadium, Nova York/Nova Jersey (82.500 lugares)

Inaugurado em 2010, o estádio receberá a final da competição, um ano depois de ter sido palco do título do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes no ano passado.

No total, oito dos 104 jogos do Mundial de seleções deste ano serão disputados neste estádio localizado em Nova Jersey, nos arredores de Nova York.

Para chegar de trem, os torcedores terão que desembolsar no mínimo US$ 105 (R$ 514 na cotação atual) para uma viagem de ida e volta, em comparação com cerca de US$ 12,90 (R$ 63) em condições normais.

. Hard Rock Stadium, Miami (65.000 lugares)

Sede do Masters 1000 de tênis de Miami desde 2019, o local será palco da disputa pelo terceiro lugar, a última das sete partidas que receberá, incluindo uma do Brasil na primeira fase.

Em 2024, a final da Copa América entre Argentina e Colômbia foi atrasada em mais de uma hora devido a incidentes nos arredores do estádio, após alguns torcedores tentarem forçar a entrada.

. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (75.000 lugares)

Uma verdadeira joia arquitetônica, este estádio, equipado com teto retrátil e um telão de 360 graus, sediará duas partidas da fase de grupos da Espanha e uma semifinal.

. AT&T Stadium, Dallas (94.000 lugares)

Neste estádio de 2.300 metros quadrados, o maior da Copa do Mundo, Inglaterra e Croácia se enfrentarão na fase de grupos, em uma revanche da semifinal da Copa do Mundo de 2018, vencida pelos croatas (2 a 1 na prorrogação).

. Gillette Stadium, Boston (65.000 lugares)

Após ter derrotado o Brasil em março neste mesmo estádio, a seleção francesa enfrentará aqui a Noruega para encerrar sua participação na fase de grupos.

Reformado para a Copa do Mundo, o estádio costuma ser a casa do time de futebol americano New England Patriots.

. SoFi Stadium, Los Angeles (70.000 lugares)

Inaugurado em 2020, este estádio sediará oito partidas da Copa do Mundo de 2026, antes de receber as cerimônias de abertura e encerramento dos próximos Jogos Olímpicos, daqui a dois anos.

. Arrowhead Stadium, Kansas City (73.000 lugares)

Considerado o recinto esportivo mais barulhento do mundo, segundo o Guinness Book of Records, com um nível sonoro de 142,2 decibéis registrado durante um jogo da NFL entre Kansas City Chiefs e New England Patriots em 2014.

. Lumen Field, Seattle (69.000 lugares)

Com formato de ferradura, este estádio localizado no porto de Seattle oferece uma vista deslumbrante dos arranha-céus da cidade.

. Lincoln Financial Field, Filadélfia (69.000 lugares)

Inaugurado com um amistoso entre Manchester United e Barcelona em 2003, este estádio sediará um jogo do Brasil e um jogo da França na primeira fase.

. NRG Stadium, Houston (72.000 lugares)

O primeiro estádio da NFL a ter um teto retrátil, este local, inaugurado em 2002, recebe regularmente jogos das seleções dos Estados Unidos e do México.

. Levi's Stadium, Santa Clara (71.000 lugares)

Sede do último Super Bowl e do show do intervalo de Bad Bunny, este estádio na Califórnia fica a 62 km da cidade de São Francisco.

MÉXICO

. Estádio Azteca, Cidade do México (83.000 lugares)

Localizado a uma altitude de 2.240 metros, foi palco das conquistas dos títulos mundiais do Brasil de Pelé (1970) e da Argentina de Diego Maradona (1986).

Este lendário estádio, sustentado por suas 66 icônicas colunas de concreto armado, sediará a partida de abertura de uma Copa do Mundo pela terceira vez, com a participação das seleções do México e da África do Sul.

. Estádio BBVA, Monterrey (53.500 lugares)

Inaugurado em 2015, este espaço moderno e de baixo consumo energético oferece aos espectadores uma vista magnífica da paisagem montanhosa do Cerro de la Silla.

. Estádio Akron, Guadalajara (48.000 lugares)

Construído em um terreno elevado e com uma cobertura que lembra o Stade de France, este estádio, assim como o de Monterrey, sediará apenas quatro jogos, incluindo Espanha x Uruguai pelo Grupo H.

CANADÁ

. Canadá BC Place, Vancouver (54.000 lugares)

O estádio que sediou a final da Copa do Mundo Feminina de 2015, vencida pelos Estados Unidos por 5 a 2 contra o Japão, receberá duas das três partidas da fase de grupos do Canadá, contra Catar e Suíça.

. BMO Field, Toronto (45.000 lugares)

O menor dos 16 estádios da Copa do Mundo, o BMO Field, normalmente tem apenas 28.000 lugares. Para cumprir as normas da Fifa, foi necessário construir duas arquibancadas atrás dos gols, adicionando 17.000 lugares.