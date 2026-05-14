"Operário da bola": como ex-Inter reescreveu a sua história e virou símbolo de um clube da Espanha 

Entre gigantes e milionários do futebol espanhol, o Rayo Vallecano segue cultivando uma identidade rara no esporte moderno: a de um clube popular, combativo e profundamente ligado às ruas do bairro Vallecas.

O clube de Madri irá enfrentar o Crystal Palace na final da Liga Conferência, no dia 27 de maio. Com o ex-colorado Alexandre Alemão como herói improvável, o Rayo chega à sua primeira final europeia na história.

Alemão classificou o Rayo Vallecano para a final da Liga Conferência. Pierre-Philippe MARCO / AFP

O novo episódio do podcast Deu Liga relembra a trajetória de Alemão e conta como a história do jogador se confunde com a do clube espanhol.

Com orçamento modesto, mas personalidade enorme, o Rayo transforma cada temporada em um ato de resistência, apostando na conexão com a sua torcida e em um espírito quase rebelde que faz do clube um símbolo do futebol de bairro na elite europeia.

Assista ao Deu Liga:

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.