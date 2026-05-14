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"Operário da bola": como ex-Inter reescreveu a sua história e virou símbolo de um clube da Espanha 

Alexandre Alemão levou o Rayo Vallecano, um time de bairro de Madri, para sua primeira final europeia

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