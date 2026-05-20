Olimpia x Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Olimpia e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20) pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
Escalações para Olimpia x Vasco
Olimpia: Olveira; Cáceres, Gamarra, Vargas e Alan Rodríguez; Franco, Alfaro; Delmás e Lezcano; Ferreira e Alcaraz. Técnico: Pablo Sánchez.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Rojas; Adson, Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Renato Portaluppi.
Onde assistir a Olimpia x Vasco
A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲