Oitavas da Copa do Brasil: confira todos os confrontos da próxima fase da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, com a presença de três times gaúchos.

O Inter enfrentará o Corinthians, com o primeiro jogo em Porto Alegre. O Grêmio terá pela frente o Mirassol, decidindo o duelo na Arena. Por fim, o Juventude será o adversário do Atlético-MG, com a segunda partida em Caxias do Sul.

Os jogos das oitavas de final acontecem depois da Copa do Mundo, com as datas base para 1° e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta).

Oitavas de final (mandantes do jogo de ida à esquerda)

Vasco x Fluminense

Inter x Corinthians

x Corinthians Mirassol x Grêmio

Athletico-PR x Vitória

Atlético-MG x Juventude

Santos x Remo

Chapecoense x Cruzeiro

Palmeiras x Fortaleza