Oitavas da Copa do Brasil: confira todos os confrontos da próxima fase da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (26) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, com a presença de três times gaúchos.
O Inter enfrentará o Corinthians, com o primeiro jogo em Porto Alegre. O Grêmio terá pela frente o Mirassol, decidindo o duelo na Arena. Por fim, o Juventude será o adversário do Atlético-MG, com a segunda partida em Caxias do Sul.
Os jogos das oitavas de final acontecem depois da Copa do Mundo, com as datas base para 1° e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta).
Oitavas de final (mandantes do jogo de ida à esquerda)
- Vasco x Fluminense
- Inter x Corinthians
- Mirassol x Grêmio
- Athletico-PR x Vitória
- Atlético-MG x Juventude
- Santos x Remo
- Chapecoense x Cruzeiro
- Palmeiras x Fortaleza
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