O que torna a Maratona de Porto Alegre a mais plana do Brasil 

Africanos são postulantes ao título da maratona. Na Buena Onda / Maratona Internacional de Porto Alegre Olympikus

A Maratona de Porto Alegre sempre foi reconhecida como uma das mais rápidas do país. Para a sua 41ª edição, neste final de semana, a prova fica ainda mais veloz, contribuindo para que os corredores alcancem as suas melhores marcas.

Para atender um pedido dos atletas (profissionais e amadores), a organização da prova alterou o trajeto da prova. O trecho da Zona Sul será diminuído e a maratona passará duas vezes pelo centro, na ida e na volta, incluindo mais uma vez a passagem pelo Mercado Público.

O novo percurso será mais plano e rápido, com altimetria acumulada de 14m, a menor do Brasil.

— A cada ano estamos qualificando ainda mais a prova e, em 2026, elevamos o nível técnico com esse novo percurso, com altimetria ainda menor em relação aos anos anteriores, além de outras novidades. A maratona se consolida como um percurso rápido e que oferece melhores condições para recordes pessoais e índices — explica Paulo Silva, presidente do Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA).

Os 42,195 km foram reformulados para privilegiar maior quilometragem no Centro de Porto Alegre e na Orla do Guaíba.

— A gente sempre ouvia que o percurso era rápido, mas que poderia sair da Zona Sul e tirar aquela pequena elevação que existia na região. Por isso, contemplamos o que todos estavam pedindo. A prova vai ficar mais rápida e continuará linda de correr, passando pelo Guaíba, pela Rota do Papa, pelo Mercado Público e pelo Beira-Rio — salienta Paulinho Stone, diretor técnico da Maratona Int. de Porto Alegre.

A mudança pode ajudar os corredores dessa edição para baterem os dois recordes da prova.