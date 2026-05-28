O censo da 41ª edição da Maratona de Porto Alegre

Serão 30 mil corredores entre sábado e domingo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Porto Alegre recebe, neste fim de semana, a 41ª edição da Maratona Internacional. As provas se dividirão em dois dias, com 5km, 10km e meia-maratona no sábado (30) e os 42km no domingo (31). Serão 30 mil corredores que tomarão as ruas da capital dos gaúchos.

Conforme a organização, 47,5% dos inscritos são de fora do Rio Grande do Sul, 1.451 cidades diferentes representadas e 310 municípios diferentes do estado estarão na prova.

Nas provas de sábado, 20 mil pessoas correrão (13 mil na meia-maratona e 7 mil entre 5km e 10km). No domingo, 10 mil tentarão completar a maratona. Segundo o Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), a prova principal terá predominância masculina: 71,62% homens e 28,38% mulheres.

Conforme a distância vai diminuindo, cresce o número de mulheres participantes. Na meia, quase metade dos corredores são mulheres — 47,03% contra 52,97% do gênero masculino.

Nos 10km, 60,53% são mulheres e apenas 39,47%, homens. O percentual aumenta nos 5km — 64,75% e 35,25%.

As faixas etárias das provas

Maratona

20 a 24 anos - 3,30%

25 a 29 anos - 9,15%

30 a 34 anos - 16,56%

35 a 39 anos - 19,81%

40 a 44 anos - 21,14%

45 a 49 anos - 14,62%

50 a 54 anos- 7,77%

55 a 59 anos - 4,23%

60 a 64 anos - 2,13%

65 a 69 anos - 0,90%

70 a 74 anos - 0,21%

75 a 79 anos - 0,09%

80+ - 0,02%

Meia-maratona

18 a 19 anos - 0,75%

20 a 24 anos - 5,47%

25 a 29 anos -12,93%

30 a 34 anos - 18,12%

35 a 39 anos - 19,26%

40 a 44 anos - 16,96%

45 a 49 anos - 11,94%

50 a 54 anos- 6,53%

55 a 59 anos - 3,94%

60 a 64 anos - 2,54%

65 a 69 anos - 1,08%

70 a 74 anos - 0,39%

75 a 79 anos - 0,05%

80+ - 0,04%

10km

20 a 24 anos - 5,40%

25 a 29 anos - 12,99%

30 a 34 anos - 17,76%

35 a 39 anos - 16,82%

40 a 44 anos - 16,01%

45 a 49 anos - 10,73%

50 a 54 anos - 6,85%

55 a 59 anos - 4,62%

60 a 64 anos - 4,11%

65 a 69 anos - 1,57%

70 a 74 anos - 0,46%

75 a 79 anos - 0,28%

80+ - 0,13%

5km