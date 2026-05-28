O censo da 41ª edição da Maratona de Porto Alegre

Porto Alegre recebe, neste fim de semana, a 41ª edição da Maratona Internacional. As provas se dividirão em dois dias, com 5km, 10km e meia-maratona no sábado (30) e os 42km no domingo (31). Serão 30 mil corredores que tomarão as ruas da capital dos gaúchos.
Conforme a organização, 47,5% dos inscritos são de fora do Rio Grande do Sul, 1.451 cidades diferentes representadas e 310 municípios diferentes do estado estarão na prova.
Nas provas de sábado, 20 mil pessoas correrão (13 mil na meia-maratona e 7 mil entre 5km e 10km). No domingo, 10 mil tentarão completar a maratona. Segundo o Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), a prova principal terá predominância masculina: 71,62% homens e 28,38% mulheres.
Conforme a distância vai diminuindo, cresce o número de mulheres participantes. Na meia, quase metade dos corredores são mulheres — 47,03% contra 52,97% do gênero masculino.
Nos 10km, 60,53% são mulheres e apenas 39,47%, homens. O percentual aumenta nos 5km — 64,75% e 35,25%.
As faixas etárias das provas
Maratona
- 20 a 24 anos - 3,30%
- 25 a 29 anos - 9,15%
- 30 a 34 anos - 16,56%
- 35 a 39 anos - 19,81%
- 40 a 44 anos - 21,14%
- 45 a 49 anos - 14,62%
- 50 a 54 anos- 7,77%
- 55 a 59 anos - 4,23%
- 60 a 64 anos - 2,13%
- 65 a 69 anos - 0,90%
- 70 a 74 anos - 0,21%
- 75 a 79 anos - 0,09%
- 80+ - 0,02%
Meia-maratona
- 18 a 19 anos - 0,75%
- 20 a 24 anos - 5,47%
- 25 a 29 anos -12,93%
- 30 a 34 anos - 18,12%
- 35 a 39 anos - 19,26%
- 40 a 44 anos - 16,96%
- 45 a 49 anos - 11,94%
- 50 a 54 anos- 6,53%
- 55 a 59 anos - 3,94%
- 60 a 64 anos - 2,54%
- 65 a 69 anos - 1,08%
- 70 a 74 anos - 0,39%
- 75 a 79 anos - 0,05%
- 80+ - 0,04%
10km
- 20 a 24 anos - 5,40%
- 25 a 29 anos - 12,99%
- 30 a 34 anos - 17,76%
- 35 a 39 anos - 16,82%
- 40 a 44 anos - 16,01%
- 45 a 49 anos - 10,73%
- 50 a 54 anos - 6,85%
- 55 a 59 anos - 4,62%
- 60 a 64 anos - 4,11%
- 65 a 69 anos - 1,57%
- 70 a 74 anos - 0,46%
- 75 a 79 anos - 0,28%
- 80+ - 0,13%
5km
- 14 a 19 anos - 4,09%
- 20 a 24 anos - 5,61%
- 25 a 29 anos - 10,60%
- 30 a 34 anos - 15,55%
- 35 a 39 anos - 13,91%
- 40 a 44 anos - 14,32%
- 45 a 49 anos - 11,29%
- 50 a 54 anos - 8,67%
- 55 a 59 anos - 5,24%
- 60 a 64 anos - 5,24%
- 65 a 69 anos - 3,81%
- 70 a 74 anos - 1,19%
- 75 a 79 anos - 0,33%
- 80+ - 0,16%