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"Nunca é tarde pra começar": conheça a dupla de maratonistas de 87 anos que desafiará a idade na Maratona de Porto Alegre

Com 30 mil inscritos na 41ª edição, prova reúne atletas de todo o país e tem exemplos de competidores na terceira idade. Único com mais de 80 anos na prova principal de 42 km, Raul Félix começou a correr aos 70

Marco Matos

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