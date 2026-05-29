"Nunca é tarde pra começar": conheça a dupla de maratonistas de 87 anos que desafiará a idade na Maratona de Porto Alegre

Raul Félix e Valdomiro Siegienium, ambos de 87 anos, vão correr a Maratona de Porto Alegre. Reprodução / RBS TV

Sábado (30) e domingo (31) serão de muito fôlego em Porto Alegre. A capital gaúcha recebe a 41ª edição da Maratona Internacional, uma das maiores provas de rua do Brasil.

No sábado (30), cerca de 20 mil corredores participam das provas de 5 km, 10 km e meia-maratona (21 km). Já no domingo, outros 10 mil atletas encaram o desafio principal: os 42 quilômetros.

Entre os 30 mil inscritos nesta edição, a presença da "melhor idade" se destaca: 309 corredores idosos inscritos na maratona de 42 quilômetros, sendo 30 com mais de 70 anos, e apenas um acima dos 80.

Na meia-maratona, são 498 atletas com mais de 60 anos, incluindo 59 com mais de 70. Não há registro de competidores acima dos 80 anos nessa categoria.

De acordo com a organização, 47,5% dos inscritos vêm de outros estados, reunindo atletas de 1.451 cidades brasileiras, sendo 310 municípios gaúchos diferentes.

Exemplos que desafiam o tempo

Durante a preparação para a corrida, acompanhando a rotina intensa de treinos do projeto Corre RS, do Globo Esporte, dois personagens se tornaram símbolo dessa edição: Raul Félix e Valdomiro Siegienium.

Os dois estão prestes a completar 87 anos e encaram com disposição o desafio de uma maratona. Entre os corredores com mais de 80 anos, Raul é o único que disputará os 42 km.

Já o seu Valdomiro vai correr os 21 km no sábado e já tem maratona completa agendada para julho, em outra prova que acontecerá em Porto Alegre.

Disciplina e paixão pela corrida

A preparação para uma prova desse porte exige dedicação. Treinos constantes de corrida e fortalecimento muscular fazem parte da rotina de atletas amadores e profissionais.

Raul começou a correr depois dos 70 anos, incentivado por um professor que enxergou potencial.

— Ele disse que eu tinha condições de correr. E eu fui. Nunca é tarde para começar — revela.

Hoje, ele segue uma rotina disciplinada e deixa um conselho:

— Primeiro, tem que seguir a planilha. Depois, não desistir nunca. Acordar cedo para treinar parece loucura, mas é uma loucura boa.

Força de vontade que supera obstáculos

Já Valdomiro leva a dedicação a outro nível. Ele acorda por volta das 3h da manhã para treinar, faça frio ou chuva.

— É força de vontade. Eu digo: eu vou. E vou mesmo — conta.

Mas o maior desafio veio fora das pistas. Durante o tratamento contra um câncer, ele manteve a rotina de treinos.

— Treinava de manhã e fazia radioterapia à tarde. Quando terminei, fui correr em Lisboa. E consegui.

Hoje, soma dezenas de maratonas e já tem a próxima no horizonte: será a de número 73.

Quilômetro por quilômetro

Para enfrentar os 42 quilômetros, Valdomiro usa uma estratégia simples:

— Eu conto até o 21. Depois começo a diminuir: 20, 19, 18… é um por um — revela.

Já Raul mantém o foco no desafio deste fim de semana. Com tranquilidade, garante que está pronto.