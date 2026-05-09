Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka cai na 3ª rodada do WTA 1000 de Roma

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Cîrstea (D) venceu uma número 1 pela primeira vez. TIZIANA FABI / AFP

Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, foi eliminada neste sábado (9) do WTA 1000 de Roma, o último grande torneio da temporada de saibro antes de Roland Garros. A bielorrussa foi derrotada na terceira rodada pela romena Sorana Cîrstea, 27ª do ranking.

Cîrstea venceu o jogo por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5, em duas horas e 13 minutos, e impôs a Sabalenka sua terceira derrota no ano.

A tenista romena de 36 anos, que já anunciou que irá se aposentar ao final desta temporada, fez sua sétima partida na carreira, diante de uma líder do ranking, e obteve a primeira vitória.

Já Sabalenka, 28, finalista em Roma em 2024, mostrou dificuldades físicas devido a dores no quadril, o que a obrigou a pedir atendimento médico durante o terceiro set, aumentando ainda mais as dúvidas sobre suas condições para o torneio de Roland Garros.

A bielorrussa vinha de uma temporada praticamente perfeita, chegando à final do Aberto da Austrália e conquistando títulos em Brisbane, Indian Wells e Miami.

No saibro, no entanto, foi eliminada nas quartas de final em Madri pela americana Hailey Baptiste, e agora sofre outra decepção em Roma, um dos poucos torneios WTA 1000 que ainda não conquistou.

A próxima adversária de Soran Cîrstea será a tcheca Linda Nosková, 13ª cabeça de chave, que passou facilmente pela ucraniana Oleksandra Oliynykova por 6/1 e 6/3.

Atual campeã é derrotada

Mertens frustrou a torcida italiana. TIZIANA FABI / AFP

Campeã de simples e duplas na temporada passada, a italiana Jasmine Paolini foi eliminada pela belga Elise Mertens, que fez 2 a 1, parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3, após salvar três match points.

Com a derrota, a tenista da casa vai deixar o top 10. Momentaneamente ela já perde cinco posições e está em 13º lugar, mas ainda tem sua colocação ameaçada por quatro concorrentes.

Ex-número 12 em simples e atual 22ª classificada, Mertens irá encarar nas oitavas de final a vencedora do confronto entre a russa Mirra Andreeva (8ª) e a suíça Viktorija Golubic.

Outros resultados:

3ª rodada - simples feminino

Jeļena Ostapenko (LET) 2 x 1 Qinwen Zheng (CHN) - 4/6, 6/4, 6/4

Coco Gauff (EUA) 2 x 1 Solana Sierra (ARG) - 5/7, 6/0, 6/4



