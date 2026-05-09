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Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka cai na 3ª rodada do WTA 1000 de Roma

Bielorrussa sofreu sua terceira derrota em 2026 e preocupa para Roland Garros após atendimento médico no quadril

AFP

Zero Hora

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