Novo recordista da Maratona de Porto Alegre fala sobre quebra da marca: "Trabalho muito árduo"

Com lágrimas misturadas ao suor, o novo recordista da Maratona Internacional de Porto Alegre foi de poucas palavras após a vitória. Mas o queniano Daniel Kiprono Sang, 32 anos, não conseguia esconder a emoção após estabelecer a nova marca, de 2h10min21s, na prova da Capital.
Após a prova, ainda em busca de recuperar o fôlego, e em inglês, ele agradeceu aos treinadores e destacou o trabalho em busca da vitória:
— Trabalho muito árduo. Muito feliz com a vitória.
Pela primeira vez no Brasil, o vencedor falou sobre a experiência:
— Tudo deu certo. Tudo foi muito bem. Treino muito forte todos os dias.
A prova deste domingo, aliás, foi histórica. Os três primeiros colocados terminaram abaixo do antigo recorde da Maratona de Porto Alegre, que pertencia a Luís Carlos da Silva, o Atalaia. Em 1994, ele completou o percurso em 2h12min59s, marca que prevaleceu por mais de 30 anos.
A 41ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre também entrou para a história por conta de outro recorde. Com o tempo de 2h10min21s, Sang superou a melhor marca já obtida em uma maratona realizada em território nacional. O recorde anterior pertencia a Vanderlei Cordeiro de Lima, que percorreu os 42,195 quilômetros em 2h11min19s na Maratona de São Paulo de 2002.
Pódio histórico
Não só Daniel Sang ficou abaixo da marca de Vanderlei Cordeiro de Lima. O segundo e o terceiro colocados também superaram a marca de 2h12min59s do brasileiro.
O queniano Eliasa Kibet chegou em segundo lugar e terminou a prova em 2h10min59s. Atrás dele, o também queniano Victor Kimplimo completou o pódio com 02h11min11s de corrida.
Recorde no feminino também
No feminino, Gelane Senbete foi a grande vencedora entre as mulheres na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. A etíope completou o trajeto em 2h31min16s na manhã deste domingo (31), depois de despontar na liderança da prova nos quilômetros finais.
A marca quebra o recorde da competição, que pertencia à queniana Ednah Mukhwana, que completou a prova em 2h32min41s, em 2013.
Veja como foi a chegada de Daniel Sang
Confira quem são e os tempos dos 10 primeiros colocados na prova masculina
- Daniel Sang (Quênia) – 2h10min21s
- Eliasa Kibet (Quênia) – 2h10min59s
- Victor Kimplimo (Quênia) – 2h11min11s
- Nicolas Kiptoo Kosgei (Quênia) – 2h11min43s
- Hillary Biwott (Quênia) – 2h12min26s
- Giovani dos Santos (Brasil) – 2h12min56s
- Vestus Cheboi Chemjor (Quênia) – 2h13min53s
- Antonio Marco Pereira de Araujo (Brasil) – 2h17min18s
- Givaldo Araujo de Sena (Brasil) – 2h19min12s
- Paul Kibet (Quênia) – 2h19min59s
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar