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Primeira vez no Brasil
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Novo recordista da Maratona de Porto Alegre fala sobre quebra da marca: "Trabalho muito árduo"

Queniano Daniel Kiprono Sang cruzou a linha de chegada após 2h10min21s e registrou o melhor tempo em uma prova brasileira de 42km

Nicholas Lyra

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