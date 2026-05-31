Novo recordista da Maratona de Porto Alegre fala sobre quebra da marca: "Trabalho muito árduo"

Daniel Kiprono Sang se emocionou ao quebrar o recorde da Maratona Internacional de Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

Com lágrimas misturadas ao suor, o novo recordista da Maratona Internacional de Porto Alegre foi de poucas palavras após a vitória. Mas o queniano Daniel Kiprono Sang, 32 anos, não conseguia esconder a emoção após estabelecer a nova marca, de 2h10min21s, na prova da Capital.

Após a prova, ainda em busca de recuperar o fôlego, e em inglês, ele agradeceu aos treinadores e destacou o trabalho em busca da vitória:

— Trabalho muito árduo. Muito feliz com a vitória.

Pela primeira vez no Brasil, o vencedor falou sobre a experiência:

— Tudo deu certo. Tudo foi muito bem. Treino muito forte todos os dias.

A prova deste domingo, aliás, foi histórica. Os três primeiros colocados terminaram abaixo do antigo recorde da Maratona de Porto Alegre, que pertencia a Luís Carlos da Silva, o Atalaia. Em 1994, ele completou o percurso em 2h12min59s, marca que prevaleceu por mais de 30 anos.

A 41ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre também entrou para a história por conta de outro recorde. Com o tempo de 2h10min21s, Sang superou a melhor marca já obtida em uma maratona realizada em território nacional. O recorde anterior pertencia a Vanderlei Cordeiro de Lima, que percorreu os 42,195 quilômetros em 2h11min19s na Maratona de São Paulo de 2002.

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Pódio histórico

Não só Daniel Sang ficou abaixo da marca de Vanderlei Cordeiro de Lima. O segundo e o terceiro colocados também superaram a marca de 2h12min59s do brasileiro.

O queniano Eliasa Kibet chegou em segundo lugar e terminou a prova em 2h10min59s. Atrás dele, o também queniano Victor Kimplimo completou o pódio com 02h11min11s de corrida.

Recorde no feminino também

No feminino, Gelane Senbete foi a grande vencedora entre as mulheres na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. A etíope completou o trajeto em 2h31min16s na manhã deste domingo (31), depois de despontar na liderança da prova nos quilômetros finais.

A marca quebra o recorde da competição, que pertencia à queniana Ednah Mukhwana, que completou a prova em 2h32min41s, em 2013.

Veja como foi a chegada de Daniel Sang

Confira quem são e os tempos dos 10 primeiros colocados na prova masculina

Daniel Sang (Quênia) – 2h10min21s Eliasa Kibet (Quênia) – 2h10min59s Victor Kimplimo (Quênia) – 2h11min11s Nicolas Kiptoo Kosgei (Quênia) – 2h11min43s Hillary Biwott (Quênia) – 2h12min26s Giovani dos Santos (Brasil) – 2h12min56s Vestus Cheboi Chemjor (Quênia) – 2h13min53s Antonio Marco Pereira de Araujo (Brasil) – 2h17min18s Givaldo Araujo de Sena (Brasil) – 2h19min12s Paul Kibet (Quênia) – 2h19min59s