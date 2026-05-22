Nova York vai sortear mil ingressos de US$ 50 para jogos da Copa do Mundo em Nova Jersey

A cidade de Nova York vai sortear mil ingressos para jogos da Copa do Mundo pelo preço de US$ 50 (R$ 251,50 na cotação atual). O anúncio foi feito pelo prefeito Zohran Mamdani nesta quinta-feira. O objetivo é dar a oportunidade de moradores locais que não conseguiriam arcar com os custos de assistirem partidas no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, sede do Mundial mais próxima da maior cidade dos Estados Unidos.

"Há inúmeros nova-iorquinos desesperados para assistir a uma partida da Copa, mas que simplesmente não podem pagar", afirmou o Mamdani em evento no bairro Little Senegal, que contou com a presença de Tim Weah, atacante da seleção americana, e do vereador Yusef Salaam.

Durante a visita, Mamdani ainda disse que a prefeitura de Nova York firmou parceria com o comitê organizador NYNJ para disponibilizar os ingressos que serão subsidiados. A medida é uma resposta à alta dos preços das entradas para os jogos da Copa nos Estados Unidos, uma das três sedes da competição, ao lado de Canadá e México.

Cinco duelos da fase de grupos e outros dois da fase eliminatória serão contemplados pela medida. Além dos descontos nas entradas, a prefeitura de Nova York ainda vai oferecer transporte gratuito de ida e volta até o MetLife Stadium.

O sorteio será realizado na próxima segunda-feira, 25. Os moradores locais poderão participar da ação uma vez por dia, com limite de até 50 mil inscrições diárias. O anúncio dos vencedores, que vão poder comprar até dois ingressos, será no dia 3 de junho.