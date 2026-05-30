Nos pênaltis, PSG vence Arsenal e é bicampeão da Champions League

Pela segunda vez consecutiva, o Paris Saint-Germain é o dono do futebol europeu. Desta vez, os franceses não sobraram e só conseguiram a vitória nos pênaltis. Em 120 minutos de jogo, empate em 1 a 1 contra o Arsenal, neste sábado (30), em Budapeste, na Hungria. Nas penalidades, o grande vilão foi o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que isolou o chute na última cobrança.
No tempo normal, os ingleses abriram o placar com Kai Havertz, no início do primeiro tempo. O empate dos franceses foi na segunda etapa, com Ousmane Dembélé, de pênalti. Após prorrogação sem gols, as penalidades terminaram com vitória de 3 a 2 do PSG.
As duas escalações tiveram surpresas nas laterais. O PSG escondeu bem a situação de Hakimi, que se recuperou de lesão para começar do lado direito. Pelo Arsenal, a mudança foi na esquerda, com Hincapié iniciando no lugar de Calafiori.
Antes da bola rolar, a banda norte-americana The Killers animou os mais de 60 mil torcedores na Puskas Arena. O grande momento, no entanto, foi a entrada das duas equipes no gramado e o tradicional hino da Champions executado pelo pianista húngaro Ádám Gyorgy.
A primeira etapa
Com a bola rolando, a estratégia inicial do Arsenal foi de manter a marcação alta, mas sem fazer pressão na saída de bola. Aos cinco minutos, Hicapié tentou passe pelo lado esquerdo e Marquinhos deu um chutão, mas a bola carimbou Trossard e sobrou para Havertz, que teve liberdade para entrar na área. O alemão finalizou com força, por cima de Safonov, para abrir o placar.
Após o gol, o Paris Saint-Germain tomou conta da posse de bola, com mais de 70%. Contudo, as chances de empatar foram escassas, pois a marcação dos Gunners foi bem encaixada. Quando a bola chegava na área, Gabriel Magalhães foi soberano pelo alto e por baixo, com cortes precisos.
A principal chance do clube francês foi aos 42 minutos, com Nuno Mendes partindo com velocidade na linha de fundo e cruzando com perigo. A defesa afastou mal e Fabián Ruíz cabeceou para fora.
Antes do intervalo, o Arsenal mostrou ao adversário não pode dar bobeira. O meio de campo do PSG teve um momento de desatenção e novamente Havertz foi lançado com liberdade. O atacante quase marcou o segundo no jogo, mas Marquinhos fez um corte preciso na finalização do alemão.
O segundo tempo
As equipes voltaram sem mudanças na segunda etapa, tanto de jogadores, quanto de estratégias. O PSG seguiu dominando a posse de bola e começou a arriscar mais e aos 16 minutos Kvaratskhelia foi derrubado na área por Mosquera. O árbitro Daniel Siebert não teve dúvidas para assinar a penalidade.
O Bola de Ouro Dembélé assumiu a responsabilidade da cobrança e deslocou Raya com maestria. Chute de um lado e goleiro do outro. O gol sofrido fez o Arsenal mudar, com as entradas de Timber e Gyokeres. Mosquera e Odegaard deixaram o campo.
O jogo ficou mais aberto com o empate. Os ingleses buscaram mais o ataque, o que foi bom para o Paris Saint-Germain, pois teve mais campo para contra-atacar. Aos 31 minutos, uma grande chance de Kvaratskhelia, que entrou na área e finalizou. A bola desviou em Lewis-Skelly e bateu na trave.
Chegando na reta final dos 90 minutos, os Gunners tentavam em bolas alçadas na área, enquanto o PSG apostava nos contra-ataques. Gabriel Martinelli, da Seleção Brasileira, entrou para dar sangue novo aos ingleses. Barcola entrou para os franceses e teve a chance de definir o jogo no tempo normal. Saiu com liberdade e velocidade durante o último minuto, mas finalizou na parte de fora da trave.
Prorrogação
No primeiro tempo da prorrogação, as chances não existiram. Porém, teve um lance polêmico no qual o Arsenal pediu pênalti de Nuno Mendes em Madueke. O árbitro alemão nada marcou e o VAR não chamou para revisão.
O equilíbrio seguiu nos 15 minutos finais. O PSG ficou trocando passes e tentando achar espaços, mas a defesa do Arsenal não dava brechas. A única chance criada pelos franceses foi uma finalização desviada de Doué, que Raya fez a defesa.
Os ingleses tiveram um chute de fora da área de Gyokeres, que desviou na defesa e foi para fora. E na última chance, em cobrança de escanteio, a defesa do Paris Saint-Germain afastou o perigo.
Pênaltis
O PSG começou cobrando com Gonçalo Ramos, que bateu no ângulo, sem chance para Raya. O primeiro cobrador do Arsenal foi Gyokeres e Safonov nem viu a cor da bola.
Doué fez o segundo dos franceses. Eze cobrou para os ingleses e chutou para fora. Para a sorte dele, Raya defendeu a cobrança de Nuno Mendes, trazendo o Arsenal de volta à disputa. O acerto de Declan Rice deixou tudo igual: 2 a 2.
Hakimi realizou a quarta cobrança e acertou. O brasileiro Gabriel Martinelli caprichou e tirou Safonov da foto. O compatriota Lucas Beraldo foi o responsável pelo quinto pênalti e acertou sem problemas.
A sequência de brasileiros seguiu, com Gabriel Magalhães, no entanto, isolou. O caneco era do Paris Saint-Germain pelo segundo ano consecutivo.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar