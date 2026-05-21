Noruega chama dupla em alta na Inglaterra para retorno à Copa após 28 anos

A seleção norueguesa anunciou nesta quinta-feira os seus 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Liderados pelo atacante Erling Haaland, o time volta ao Mundial após 28 anos.

Outro destaque da Noruega é o meia Martin Odegaard, campeão inglês com o Arsenal e finalista da Champions League. O ataque ainda conta com Alexander Sorloth do Atlético de Madrid.