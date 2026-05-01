No Pan de Levantamento de Pesos, Matheus Pessanha bate recordes e conquista três ouros

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Matheus Pessanha (C) comemora as medalhas ao lado de Taiane Justino (E) e Laura Amaro (D). CBLP / Divulgação

O brasileiro Matheus Pessanha voltou a conquistar grandes resultados no levantamento de pesos. Em seu primeiro ano de adulto, o atleta nascido em Cabo Frio (RJ) foi absoluto na prova da categoria até 110 kg masculino do Campeonato Pan-Americano, na Cidade do Panamá.

Pessanha quebrou recordes e conquistou três ouros na competição. Ele marcou 180 kg no arranco, 228 kg no arremesso e 408 kg no total, todos recordes nacionais e superando em mais de 10 quilos o total já levantado por ele em competições oficiais. As marcas também são recordes sul-americanos.

Nas Américas, Matheus Pessanha bateu os recordes do arremesso e total. As marcas impressionam e dão a esperança concreta de medalhas em mundiais e olímpicas num futuro breve.

No Mundial do ano passado, na Noruega, o medalhista de bronze da sua prova, o uzbeque Ruslan Nurudinov, fez a mesma marca de Matheus no arremesso. Ele também fez um total de 414 kg na competição, apenas seis quilos acima da marca do brasileiro.

A prova do arranco foi dominada por Pessanha, que praticamente competiu sozinho no final da primeira metade da bateria. Subiu gradativamente, de 170 kg para 175 kg e 180 kg, garantindo o lugar mais alto do pódio.

No arremesso, teve a concorrência do estadunidense Kolbi Fergusson, que chegou a estar bem perto da medalha de ouro. Matheus errou a segunda tentativa, com 225 kg, a única falha na prova. Mas depois, fez 228 kg e viu o adversário fracassar na tentativa de 233 kg.

As medalhas de Matheus fizeram o Brasil chegar a 11 pódios no Panamá. Ao todo, foram três ouros, duas pratas e seis bronzes.

Taiane Justino bate recorde brasileiro

A carioca Taiane Justino foi a última brasileira a competir no Panamá, na categoria acima de 86 kg feminino.

Após ter sofrido um acidente doméstico dias antes do Pan-Americano, quando escorregou no banheiro, provocando um ferimento no pé, ela brigou por medalha e ainda bateu um recorde nacional.