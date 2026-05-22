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No “Central do Torcedor”, Luísa Sonza fala do projeto Salve o Sul no período da enchente: "Marcante como gaúcha"

Cantora concedeu entrevista ao programa da Rádio Gaúcha que vai ao ar neste sábado

Nani Chemello

Queki

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