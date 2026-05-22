No “Central do Torcedor”, Luísa Sonza fala do projeto Salve o Sul no período da enchente: "Marcante como gaúcha"

Em 2024, o Rio Grande do Sul viveu um dos piores momentos de sua história por conta da enchente que abalou o Estado no primeiro semestre. Essa situação gerou ações solidárias por todos os cantos do Brasil, e a gaúcha Luísa Sonza foi a responsável pela criação de um evento beneficente em São Paulo voltado a ajudar o RS.

Luísa, que é um dos principais nomes da música brasileira na atualidade, tomou a iniciativa de criar o festival Salve o Sul, que ocorreu em junho daquele ano e destinou todo o valor arrecadado com os ingressos para o Estado.

Em entrevista concedida para as comunicadoras do Grupo RBS Nani Chemelo e Queki, para o Central do Torcedor, da Rádio Gaúcha, Luísa Sonza relembrou sua atuação no projeto. A conversa vai ao ar neste sábado (23), às 14h, na Rádio Gaúcha e no YouTube de GZH.

O Salve o Sul reuniu artistas de todo o país, como Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano, Pedro Sampaio, Ludmilla, Lulu Santos, entre outros nomes.

— Naquele momentos, tanta gente de tantos lugares salvaram o Sul. Artistas estavam ali por uma causa. Foi muito marcante como gaúcha.

No Central do Torcedor, Luísa também conversou sobre sua paixão por futebol e pelo Inter.