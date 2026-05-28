'Ninguém é um robô', diz Sinner após derrota em Roland Garros

"Ninguém é um robô, não tive energia hoje. É uma coisa que pode acontecer", disse o número um do tênis mundial, Jannik Sinner, depois de sua derrota em cinco sets para o argentino Juan Manuel Cerúndolo, nesta quinta-feira (28), na segunda rodada de Roland Garros.

"Tive dificuldades. Me senti mal, a cabeça rodava", acrescentou o italiano, que era o grande favorito do torneio na ausência do espanhol Carlos Alcaraz, lesionado, e que agora deixa o panorama muito aberto.

Sinner, de 24 anos, não quis atribuir seu desempenho diretamente ao forte calor em Paris, em uma partida jogada no começo da tarde e na qual começou muito bem antes de vir abaixo fisicamente, por 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 e 1-6.

"Acordei esta manhã, não me sentia muito bem e tentei manter os pontos muito curtos. Além disso, a princípio estava batendo muito limpo, muito bem, e depois simplesmente dei contra a parede e isso foi tudo", acrescentou, Sinner.

No ano passado, Sinner protagonizou uma final apoteótica em Roland Garros, na qual quase venceu antes de ver seu adversário, o espanhol Carlos Alcaraz, vencer de virada de forma espetacular.

Com títulos este ano nos três Masters 1000 do giro europeu no saibro (Montecarlo, Madri, Roma), Sinner se apresentava como o homem a ser batido.