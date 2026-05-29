Nice goleia Saint-Étienne (4-1) na repescagem e se mantém na primeira divisão francesa

O Nice conseguiu se manter na primeira divisão do Campeonato Francês graças a uma goleada por 4 a 1 sobre o Saint-Étienne nesta sexta-feira (29), no jogo de volta da repescagem contra o rebaixamento.

Na ida, as duas equipes haviam empatado sem gols na casa dos 'Verts'.

A partida de volta foi disputada com portões fechados, como punição por incidentes envolvendo a torcida durante a última rodada do campeonato.

No entanto, o Nice não se abalou e controlou o duelo, mas o primeiro gol só saiu no segundo tempo, marcado pelo meia Jonathan Clauss (62').

O Saint-Étienne, terceiro colocado da segunda divisão, empatou em cobrança de pênalti de Zuriko Davitashvili (79'), antes de o Nice selar a permanência na reta final com os gols de Kaïl Boudache (81') e Elye Wahi (87' e 90'+3).

Portanto, apenas dois clubes serão rebaixados este ano da primeira para a segunda divisão francesa: Metz e Nantes.

Por sua vez, sobem para a elite Troyes e Le Mans.