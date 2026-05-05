Neymar vira dúvida em jogo do Santos após polêmica com Robinho Jr.; entenda

Robinho Jr. e Neymar se desentenderam durante o treino. Raul Baretta / Santos,Divulgação

Os desdobramentos após a polêmica entre Neymar e Robinho Jr. continuaram nesta terça-feira (5). Após o jogador de 18 anos acusar o camisa 10 de agressão e exigir providências do Santos, a situação pode repercutir dentro de campo.

O time paulista enfrenta o Deportivo Recoleta nesta terça-feira, às 21h30min, pela quarta rodada da Sul-Americana. Robinho Jr. e Neymar viajaram para o Paraguai, onde será realizado o duelo, mas há incerteza sobre a utilização dos jogadores.

O camisa 10 virou dúvida para a partida. De acordo com o repórter Lucas Musetti, do Uol, ele está abatido com a situação e, por conta disso, pode ficar como opção no banco de reservas.

Robinho Jr. deve seguir como opção no banco de reservas. O seu último jogo foi em 8 de abril, contra o Deportivo Cuenca, também pela Sul-Americana. O Santos é o lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos.

Entenda o caso

O atrito entre os dois aconteceu na manhã de domingo (3), durante o treino do Santos no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".

A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.

Na segunda-feira (4), a polêmica ganhou um novo desdobramento. Representantes do jogador de 18 anos enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos para cobrar quatro providências. A informação ge.globo, que teve acesso ao documento, alega que Robinho Jr. fez três acusações contra Neymar. O Santos abriu investigação interna para apurar o caso.

No documento, o jovem diz que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", que aplicou uma "rasteira" e ainda o agrediu com um "tapa violento no rosto".

Os representantes de Robinho Jr. exigiram uma reunião com o Santos para tratar da rescisão contratual do atleta. O motivo seria a "ausência de condições mínimas de segurança". O staff do jovem pede quatro medidas para o clube paulista:

Instauração de sindicância para investigar o ocorrido Fornecimento das imagens do treino Manifestação do clube pelas providências tomadas Agendamento de reunião para tratar de possível rescisão

Conforme havia sido noticiado pelo portal no domingo (3), Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr. após o ocorrido, e a situação teria sido resolvida.