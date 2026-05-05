Neymar vira dúvida em jogo do Santos após polêmica com Robinho Jr.; entenda

Os desdobramentos após a polêmica entre Neymar e Robinho Jr. continuaram nesta terça-feira (5). Após o jogador de 18 anos acusar o camisa 10 de agressão e exigir providências do Santos, a situação pode repercutir dentro de campo.
O time paulista enfrenta o Deportivo Recoleta nesta terça-feira, às 21h30min, pela quarta rodada da Sul-Americana. Robinho Jr. e Neymar viajaram para o Paraguai, onde será realizado o duelo, mas há incerteza sobre a utilização dos jogadores.
O camisa 10 virou dúvida para a partida. De acordo com o repórter Lucas Musetti, do Uol, ele está abatido com a situação e, por conta disso, pode ficar como opção no banco de reservas.
Robinho Jr. deve seguir como opção no banco de reservas. O seu último jogo foi em 8 de abril, contra o Deportivo Cuenca, também pela Sul-Americana. O Santos é o lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos.
Entenda o caso
O atrito entre os dois aconteceu na manhã de domingo (3), durante o treino do Santos no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".
A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.
Na segunda-feira (4), a polêmica ganhou um novo desdobramento. Representantes do jogador de 18 anos enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos para cobrar quatro providências. A informação ge.globo, que teve acesso ao documento, alega que Robinho Jr. fez três acusações contra Neymar. O Santos abriu investigação interna para apurar o caso.
No documento, o jovem diz que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", que aplicou uma "rasteira" e ainda o agrediu com um "tapa violento no rosto".
Os representantes de Robinho Jr. exigiram uma reunião com o Santos para tratar da rescisão contratual do atleta. O motivo seria a "ausência de condições mínimas de segurança". O staff do jovem pede quatro medidas para o clube paulista:
- Instauração de sindicância para investigar o ocorrido
- Fornecimento das imagens do treino
- Manifestação do clube pelas providências tomadas
- Agendamento de reunião para tratar de possível rescisão
Conforme havia sido noticiado pelo portal no domingo (3), Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr. após o ocorrido, e a situação teria sido resolvida.
Desde que chegou ao profissional, no ano passado, o jovem era "apadrinhado" por Neymar, o que teria o abalado mais ainda durante a confusão.