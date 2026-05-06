Neymar pede desculpas a Robinho Jr após empate do Santos: "Acabei me excedendo um pouco"

Raul Baretta / Santos / Divulgação

Neymar se desculpou publicamente com Robinho Jr. na noite desta terça-feira (5), após o empate do Santos em 1 a 1 com Deportivo Recoleta, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O astro comemorou o gol que marcou junto com o companheiro.

O camisa 10 comentou sobre o episódio na zona mista do estádio Rio Parapiti:

— Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o corrido foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali. É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho especial — afirmou o jogador.

Em entrevista à ESPN, Neymar também defendeu que o episódio deveria ter sido resolvido internamente:

— Não dá para ser do jeito que foi. E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol e acabam inflamando de um jeito muito ruim. Se querem um pedido de desculpas perante a imprensa, aqui está. Eu já tinha pedido desculpa para ele e para a família. Eu me excedi, poderia ter sido colocado de uma forma diferente, mas acabei perdendo a cabeça, todo mundo erra. Foi um erro meu, foi um erro dele. Eu errei um pouco mais — concluiu o atleta.

Assunto resolvido

Após a manifestação de Neymar, Robinho Jr. confirmou que levou um tapa no rosto, mas afirmou que o assunto está resolvido e que irá retirar a notificação extrajudicial contra o clube.

– Foi uma situação que fiquei chateado por ser meu ídolo, amo muito desde pequeno. Ele me deu um presente aos oito anos, uma camisa, e eu chorei. Foi um erro, assumiu o erro dele, fui homem para chegar nele e conversar. Está tudo certo. Falam muitas coisas que não são verdade, triste que tomou uma proporção deste nível. Gosto muito dele. Está tudo resolvido – disse.

Entenda o caso

O atrito entre os dois aconteceu na manhã de domingo (3), durante o treino do Santos no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".

A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.

Na segunda-feira (4), a polêmica ganhou um novo desdobramento. Representantes do jogador de 18 anos enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos para cobrar quatro providências. A informação ge.globo, que teve acesso ao documento, alega que Robinho Jr. fez três acusações contra Neymar. O Santos abriu investigação interna para apurar o caso.

No documento, o jovem diz que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", que aplicou uma "rasteira" e ainda o agrediu com um "tapa violento no rosto".

Os representantes de Robinho Jr. exigiram uma reunião com o Santos para tratar da rescisão contratual do atleta. O motivo seria a "ausência de condições mínimas de segurança". O staff do jovem pede quatro medidas para o clube paulista:

Instauração de sindicância para investigar o ocorrido Fornecimento das imagens do treino Manifestação do clube pelas providências tomadas Agendamento de reunião para tratar de possível rescisão

Conforme havia sido noticiado pelo portal no domingo (3), Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr. após o ocorrido, e a situação teria sido resolvida.