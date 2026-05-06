Neymar pede desculpas a Robinho Jr após empate do Santos: "Acabei me excedendo um pouco"

Neymar se desculpou publicamente com Robinho Jr. na noite desta terça-feira (5), após o empate do Santos em 1 a 1 com Deportivo Recoleta, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O astro comemorou o gol que marcou junto com o companheiro.
O camisa 10 comentou sobre o episódio na zona mista do estádio Rio Parapiti:
— Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o corrido foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali. É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho especial — afirmou o jogador.
Em entrevista à ESPN, Neymar também defendeu que o episódio deveria ter sido resolvido internamente:
— Não dá para ser do jeito que foi. E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol e acabam inflamando de um jeito muito ruim. Se querem um pedido de desculpas perante a imprensa, aqui está. Eu já tinha pedido desculpa para ele e para a família. Eu me excedi, poderia ter sido colocado de uma forma diferente, mas acabei perdendo a cabeça, todo mundo erra. Foi um erro meu, foi um erro dele. Eu errei um pouco mais — concluiu o atleta.
Assunto resolvido
Após a manifestação de Neymar, Robinho Jr. confirmou que levou um tapa no rosto, mas afirmou que o assunto está resolvido e que irá retirar a notificação extrajudicial contra o clube.
– Foi uma situação que fiquei chateado por ser meu ídolo, amo muito desde pequeno. Ele me deu um presente aos oito anos, uma camisa, e eu chorei. Foi um erro, assumiu o erro dele, fui homem para chegar nele e conversar. Está tudo certo. Falam muitas coisas que não são verdade, triste que tomou uma proporção deste nível. Gosto muito dele. Está tudo resolvido – disse.
Entenda o caso
O atrito entre os dois aconteceu na manhã de domingo (3), durante o treino do Santos no dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. Tudo começou quando Neymar ficou irritado ao ser driblado por Robinho Jr. Na sequência, pediu para o jovem "maneirar".
A partir disso, ambos deram início a uma discussão, o que gerou um empurra-empurra. Segundo o ge.globo, o camisa 10 do Santos teria realmente desferido um tapa no rosto de Robinho Jr., além de uma rasteira.
Na segunda-feira (4), a polêmica ganhou um novo desdobramento. Representantes do jogador de 18 anos enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos para cobrar quatro providências. A informação ge.globo, que teve acesso ao documento, alega que Robinho Jr. fez três acusações contra Neymar. O Santos abriu investigação interna para apurar o caso.
No documento, o jovem diz que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", que aplicou uma "rasteira" e ainda o agrediu com um "tapa violento no rosto".
Os representantes de Robinho Jr. exigiram uma reunião com o Santos para tratar da rescisão contratual do atleta. O motivo seria a "ausência de condições mínimas de segurança". O staff do jovem pede quatro medidas para o clube paulista:
- Instauração de sindicância para investigar o ocorrido
- Fornecimento das imagens do treino
- Manifestação do clube pelas providências tomadas
- Agendamento de reunião para tratar de possível rescisão
Conforme havia sido noticiado pelo portal no domingo (3), Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr. após o ocorrido, e a situação teria sido resolvida.
Desde que chegou ao profissional, no ano passado, o jovem era "apadrinhado" por Neymar, o que teria o abalado mais ainda durante a confusão.